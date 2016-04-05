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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61236124612561266127>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:33

  lapay написав:
  fler написав:Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота?


Без рпв не буде ні ЄС, ні НАТО, ні інвестицій. Не буде майбутнього, в держави.
Ні рпв, ні гіпотетичний новий наш контрнаступ не зможуть вигнати кацапів з нашої землі. Це НЕМОЖЛИВО, допоки фюрер живий.
Пля, я вже й не знаю, як ще пояснити?

Рпв теж неможливий. До чого ця пропаганда?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дефочкі, вас вже фронтовик запитав, а ви мовчите і далі.
Що за цирк-то?

Ого вже почав фронтовиками прикриватись, ото мімікрія у професійного військового мирного часу :mrgreen: Перевзувається не те що на ходу а на льоту :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:35

  lapay написав:Без рпв не буде ні ЄС, ні НАТО, ні інвестицій. Не буде майбутнього, в держави.
Ні рпв, ні гіпотетичний новий наш контрнаступ не зможуть вигнати кацапів з нашої землі. Це НЕМОЖЛИВО, допоки фюрер живий. Кому не подобаються ці слова, то в штурмовики можуть навіть жінок записати, було б бажання.
Пля, я вже й не знаю, як ще пояснити?

Послухай, розумник, вже було овер до кіля РПВ, чим все закінчилось ? Великою війною

Запитаю ще раз, розумник, які умови РПВ ? Пиши, а не тринди загальні фрази
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:36

  Прохожий написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:А потім вони дивуються поведінці громадян...

що каже Демченко не співпадає з фактами :mrgreen:

канали налаштовані-і ДПС теж в долі, тому якщо клієнт ******, то питань до документів ніколи немає

девочки вы не на кидстафе
если человек РЕАЛЬНЫЙ инвалид или многодетный отец то у него должен быть военный билет с соответствующей отметкой
в чем суть нытья второй день?
в том что раньше на это забивали?


Вже відео побачили з кордону? Вже не бабця сказала?

Буду вдячний за законодавчий документ, в якому сказано, що для перетину кордону чоловікам з дозволених категорій (не заброньованих) треба військовий квиток, та ще й з відміткою, чи інший документ від центру комплектації.

Це звичайно питання риторичне, бо такого документу не існує.

Але тренд в ваших постах простий. Спочатку - доведіть, що факт має місце (це про бабцю), а потім - так все ж по закону (це про кідстафф).

В обох випадках - мімо
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:36

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Дефочкі, вас вже фронтовик запитав, а ви мовчите і далі.
Що за цирк-то?

Ого вже почав фронтовиками прикриватись, ото мімікрія у професійного військового мирного часу :mrgreen: Перевзувається не те що на ходу а на льоту :mrgreen:

В сенсі прикриватись?!
Вже він вас запитав, а ви мовчите.

Він мене нічим не прикриває.
Він запитав вас.

Так щоу, Василь? Відповідь буде за себе?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:38

Питання року!)))

  Faceless написав:Фронт тільки один. Крапка
Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом
Ух, як класно сказано!👍

Залишилось тепер лише для нас тут пояснити, чому Фейслес досих пір не на фронті? До сих пір не підмінив ні Фріза, ні Бобюа, ні Бандерлога, ні Деніка, ні Успіха? :)

Як так? ;)
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:41

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Изменения невозможны снизу вверх.
Граждане ведут себя симметрично власти согласно тому же физическому закону: действие порождает противодействие.

Ударив кого то дубинкой, ссылаясь на приказ власти, завтра ты получишь в ответ с плечом х10
(Аксиома кивы)

Миллионы наших же граждан, переступив границу любой цивилизованной страны и ведут себя цивилизованно.
Востаннє редагувалось beee в Нед 31 гру, 2023 15:52, всього редагувалось 2 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Фронт тільки один. Крапка
Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом
Тобто
Якщо я ставлю собі і молодшому завдання на 2024 рік
мінімум - 600 000 податків + 400 000 донатів
нормальний - 800 000 податків + 600 000 донатів
максимально можливий - 1 000 000 податків + 1 000 000 донатів...

І виконання цих завдань залежить як від політики влади так і від відношення до мене і мого бізнесу умовних бобуа+долярчик+Фріз+Холява+Хотаб+Фейслейс....

То чи розумієте Ви , що навіть нормальний прогноз потребує від мене і сина дикого напрягу і праці на жилах...
То поясніть мені
якщо я не на фронті а просто поряд з флаєм і віталіаном - то який мені сенс напрягатись?Мені що додаткових 0,5-1 млн в кишені за рік не потрібен ?
Це при тому що мої витрати на члена сімї в останні 2 роки не перевищували 15000 грн/місяць.
Ви що думаєте я( і моя сімя) проти того щоб жити за в 2-3 раза більшу суму на особу?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для эволюции требуется слишком много времени - в биологии тысячи лет, в обществе быстрее, но тоже десятки или, скорее, сотни лет. Пока что не вижу заметных изменений общества.


заперечую еволюцію (теорию Дарвіна також)
стосовно суспільства -європейським країнам знадобилось 80 років (і дві світові війни)що настали суттєві зміни в відношенні до інших країн (і інших рас)

Берлінська конференція 1884—1885


Організатором конференції був Отто фон Бісмарк, перший канцлер Німеччини. Його підсумок, Загальний акт Берлінської конференції, можна розглядати як формалізацію Боротьби за Африку. Конференція сприяла започаткуванню періоду посилення колоніальної активності європейських держав, які ліквідували або зупинили більшість існуючих форм африканської автономії та самоврядування. З чотирнадцяти представлених країн п'ять із них — Австро-Угорщина, Данія, Нідерланди, Шведсько-норвезька унія та Сполучені Штати — повернулися додому без формального володіння в Африці.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... %80%941885

14 країн Європи нарізали собі шматки Африки як шарлотку, ще в дитинстві дивувався кордонам між африканськими країнами (навіть не уявляв, що так банально нарізали шматки континенту)
https://www.youtube.com/watch?v=yhWYwPhIv08
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