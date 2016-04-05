Faceless написав:Фронт тільки один. Крапка Все інше можна як завгодно називати, але не фронтом
Тобто Якщо я ставлю собі і молодшому завдання на 2024 рік мінімум - 600 000 податків + 400 000 донатів нормальний - 800 000 податків + 600 000 донатів максимально можливий - 1 000 000 податків + 1 000 000 донатів...
І виконання цих завдань залежить як від політики влади так і від відношення до мене і мого бізнесу умовних бобуа+долярчик+Фріз+Холява+Хотаб+Фейслейс....
То чи розумієте Ви , що навіть нормальний прогноз потребує від мене і сина дикого напрягу і праці на жилах... То поясніть мені якщо я не на фронті а просто поряд з флаєм і віталіаном - то який мені сенс напрягатись?Мені що додаткових 0,5-1 млн в кишені за рік не потрібен ? Це при тому що мої витрати на члена сімї в останні 2 роки не перевищували 15000 грн/місяць. Ви що думаєте я( і моя сімя) проти того щоб жити за в 2-3 раза більшу суму на особу?
Питання зовсім не у відношенні до вас, вашого бізнесу, донатів і т п. Питання в тому, що називаючи все підряд "фронтом", люди знецінюють фронт реальний. Бо так чи інакше, але це робота в тилу. Важлива, цінна, корисна, зі своїми складнощами, певними жертвами, але - в тилу. І не треба то сприймати, як якусь образу на свій рахунок
ЛАД написав:Харьков обстреляли около 19 часов. Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.
одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так:
ЛАД написав:Сегодня давали ссылку на телеграм Елисевича.
.. как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием... Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. .. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.
Василь-Рівне написав:Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну
Я ВСІХ запитую - і хто хоч трохи має мужності, той відповідає, а не стрілки переводить на когось, чи взагалі, зливається ... От ти, якщо вірити тобі, був в ТЦК на початку повномасштабної... - чому ти не штурмував ТЦК через півроку-рік? Хоч ще 3-4рази було спробувати? Чи ти просто "передумав йти"?
Прохожий написав:а долярчик "из окопа" ему подгавкивает
Ти за себе навчись відповідати, а не шмарклі на кулак намотувати! Ти що, зовсім яєць не маєш, що на таке просте/чітке питання не можеш відповісти? >>>
Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?
Faceless написав:Питання зовсім не у відношенні до вас, вашого бізнесу, донатів і т п. Питання в тому, що називаючи все підряд "фронтом", люди знецінюють фронт реальний. Бо так чи інакше, але це робота в тилу. Важлива, цінна, корисна, зі своїми складнощами, певними жертвами, але - в тилу. І не треба то сприймати, як якусь образу на свій рахунок
Якраз питання у відногшенню до мене і до ВОЇНІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФРОНТУ Якщо ці люди засранці другого сорту, яким долярчики/бобуамають право напихати по самі мигдалки.. То який сенс цій категорії напрягатись? Напрягайся-не напрягайся - тобі напихають Тут віталіани/мухи в кращому положенні Їм піхають - вони знають за що їм піхають...
А те що долярчик/бобуа без нас будуть фронтовиками ТРИ дні, а потім або помруть з голоду/холоду, або дезертують/здадуться... якось ні їх , ні Вас - не цікавить Ну вони примітиви і не МОЖУТЬ думати на три дні далі. А Ви тоді хто?
я продолжаю думать, что форумы - площадки для обмена мнений. зацитирую два мнения с соседних веток
nekefer написав:те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
orest написав:цей закон мусить, з точки зору привладної шобли, спровокувати максимальну паніку та таки посварити суспільство. На його основі і на перших панічних реакціях, тролі підляка уже спровокують максимальну агресію адекватної частини суспільства до ухилянтів, ухилянтів до ЗСУ і навпаки і тд
у меня тоже есть ощущение что идёт попытка найти врагов внутри страны и перенести фронт в тыл. Кому и зачем скоро увидим. Остаюсь при мнении что это грызня Генштаба и АП. В открытую обвинять они друг друга не могут (за такое поведение партнёры денег не дадут), поэтому ищут врагов среди гражданских, которых впоследствии каждая из сторон обвинит в неудачах, чтобы снять ответственность с себя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 гру, 2023 16:45, всього редагувалось 8 разів.
Василь-Рівне написав:Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну
Я ВСІХ запитую - і хто хоч трохи має мужності, той відповідає, а не стрілки переводить на когось, чи взагалі, зливається ... От ти, якщо вірити тобі, був в ТЦК на початку повномасштабної... - чому ти не штурмував ТЦК через півроку-рік? Хоч ще 3-4рази було спробувати? Чи ти просто "передумав йти"?
Прохожий написав:а долярчик "из окопа" ему подгавкивает
Ти за себе навчись відповідати, а не шмарклі на кулак намотувати!
Ніт, Долярчик, ти detroytred'у підгавуєшь в унісон і його навіть не запитуєшь особисто, як це так сталось, що професійний військовий мирного часу не в окопі ?
І не ховайся за фразами "я всіх запитую", запитуй конкретніше )
ЛАД написав:Для того, чтобы в условиях демократии Президент принял решение о переходе к рпв, он должен быть уверен, что большинство народа или хотя бы активная часть его поддержат. При опросах общественного мнения, кот. показывают результат, что 90% хотят войны до границ 91 года, такое решение Президента невозможно. Даже если он сам понимает его необходимость.
Маннергейм підписав фактичну капітуляцію, коли більшість військових і суспільства були за продовження війни. Порошенко теж опитувань не проводив, треба було рятувати ситуацію. Оці всі кивання на опитування - це лише спосіб зняти з себе відповідальність і ухилення від прийняття важливих антирейтингових рішень. Тому ні почати вчасно підготовку до війни, ні до її закінчення, поточна влада може тільки постфактум, через механізм підсрачників.
Треба дивитись текст стамбульских угод, Чаус кадр овоча, якого пригріли зелені, вірити йому на слово не можна.
Во-первых, не Маннергейм подписывал в 1940 мирный договор (капитуляцию, по-вашему). Он был Главком, а договор заключало правительство (правда, по его рекомендации). И условия были достаточно мягкие, финны уступили где-то 12% территории. И "фактична капітуляція" была подписана, когда был уже риск полного разгрома. Порошенко подписал Минские соглашения тоже значительно более мягкие, чем то, что Путин требовал в начале войны 2022 да и сегодня, если верить словам о "реалиях", т.е. включении ЛДНР, Херсонской и Запорожской обл. в состав РФ. И великий дипломат Порошенко исправлял , в частности, и собственные ошибки. Возможно, не стоило начинать боевые действия, а попробовать решить проблему Донбасса путём переговоров. Заметьте, что Крым отвоёвывать не пытались. Ну и у Вас описка - Чалый, а не Чаус. А где можно "дивитись текст стамбульских угод"? Мне в открытой печати не попадалось.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 гру, 2023 16:43, всього редагувалось 1 раз.