(1) Для начала действия соглашения армия РФ должна выйти на границы 23.02.2022, то есть до вторжения; то есть оккупационная армия остается только в Крыму и в ОРДЛО. Во фрагментах документа этот пункт напрямую не прописан, но он косвенно вытекает из других положений. А самое главное: об этом несколько раз заявили все участники переговоров как о базовом требовании, в котором Киев не уступит.
(2) Ряд государств мира дают Украине гарантии безопасности. Потенциальные государства-гаранты, которые предлагает Украина – это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. Впрочем, не все из них согласились даже предметно обсуждать эту возможность, не говоря уже о договоренности о деталях. Украина настаивает, что гаранты пообещают Украине такую вооруженную поддержку, которую мы получили бы по ст. 5 Вашингтонского договора НАТО, хотя это и вызывает скепсис (подробно – далее в статье).
(3) Эти гарантии не распространяются на Крым и ОРДЛО (временно или на постоянной основе, здесь есть разночтения). Это делается для того, чтобы государства-гаранты не были вовлечены в войну в первый же день после ратификации договора.
(4) В то же время Украина ограничивает свой суверенитет в вопросе международного сотрудничества в сфере безопасности. Мы гарантируем свое невступление в НАТО или другие военные союзы, обещаем изменить для этого Конституцию. Важно: это не просто внеблоковость, речь идет о более сильном отмежевании от НАТО. В частности, Киев предлагает записать в договор запрет на размещение в Украине иностранного контингента, а военные учения можно проводить только при согласии государств-гарантов (включая РФ и Китай).
(5) В обмен на невступление в НАТО государства-члены ЕС, присутствующие среди гарантов (а это, в частности, Германия и Франция), гарантируют Украине содействие во вступлении в Евросоюз. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, речь идет о "гарантиях обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза" (реально ли это – рассмотрим позже, сейчас лишь фиксируем позиции Киева).
(6) Украина и РФ начинают переговоры по статусу Крыма, которые продлятся 15 лет. При этом переговорщики подчеркивают, что вопросы АР Крым и Севастополя будут рассматриваться отдельно (наверное, предполагая разную договоренность с РФ по ним). Украина же обещает не возвращать Крым военным путем, а вот относительно Донбасса такого обещания нет.
(7) Все это заработает только в том случае, если такой договор утвердят на референдуме, его примет ВР и парламенты государств-гарантов. Процесс начнется только после вывода войск, как говорится в п. 1, но может сорваться на каждом из этапов ратификации.
Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України: ‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі* (Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️
1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь ); 2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності); 3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують ); 4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;* 5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*; 6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій; 7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_; 8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*; 9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно. 10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.
По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.
*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК: - *по шляху*- не підтвердження мети; - *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.
_Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.
короче зеленые в очередной раз расписались что нихрена не делают и делать не собираются. война почти два года а они гениальные постановы задвигают. ИМХО рождение этой постановы произошло после того как поняли что закон в парламенте не протащат. решили идти проторенным путем - ставить постановы выше законов.
ЗЫ а фраза "як виняток особи з явними ознаками інвалідності" вообще шедевр. огромная оплеуха от ВЛК власти - их коррупцию даже главнокомандующий подвинуть не смог (военкомов все таки подвинули)
Востаннє редагувалось mephala в Нед 31 гру, 2023 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Питання зовсім не у відношенні до вас, вашого бізнесу, донатів і т п. Питання в тому, що називаючи все підряд "фронтом", люди знецінюють фронт реальний. Бо так чи інакше, але це робота в тилу. Важлива, цінна, корисна, зі своїми складнощами, певними жертвами, але - в тилу. І не треба то сприймати, як якусь образу на свій рахунок
Якраз питання у відногшенню до мене і до ВОЇНІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФРОНТУ Якщо ці люди засранці другого сорту, яким долярчики/бобуамають право напихати по самі мигдалки.. То який сенс цій категорії напрягатись? Напрягайся-не напрягайся - тобі напихають Тут віталіани/мухи в кращому положенні Їм піхають - вони знають за що їм піхають...
А те що долярчик/бобуа без нас будуть фронтовиками ТРИ дні, а потім або помруть з голоду/холоду, або дезертують/здадуться... якось ні їх , ні Вас - не цікавить Ну вони примітиви і не МОЖУТЬ думати на три дні далі. А Ви тоді хто?
Оце ви перекрутили. Де ви побачили про "другий сорт"? Де ви побачили підтримку тому, що одні напихують іншим? Я з вами так би мовити на одній стороні, тільки ви чогось ображаєтеся. Всім, хто напружується, і на фронті і в тилу - честь і шана
Інформую всіх щодо сьогоднішнього нововведення по лінії прикордонного контролю, відносно перетину кордону громадянами України: ‼️‼️‼️*Питання виїзду категорії 18-60 осіб чоловічої статі* (Пропуск здійснюється відповідно до ПКМУ №57):‼️‼️‼️
1. Жоден інспектор НЕ МАЄ права *самостійно* приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років ( про всі виїзди категорії 18-60 смс- доповідь ); 2. Інваліди БЕЗ військово-облікових документів, у яких зазначена відстрочка, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку- *НЕ ПРОПУСК* (як виняток особи з явними ознаками інвалідності); 3. *Шлях ( ОВА )* пропускаються тільки ті, що слідують з гуманітарною метою та раніше їздили, як волонтери і привозили суттєву допомогу (це підтверджують ); 4. Особи, які слідують по *Шляху від ОВА* на легкових т/з, поїздах та автобуса (псевдоволонтери) -*НЕ ПРОПУСК;* 5. Багатодітні, супровід, утримання, самостійне виховання, фіктивні шлюби- *БЕЗ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ* ,в яких зазначено відстрочка згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію- *НЕ ПРОПУСК*; 6. ШЛЯХ - ліцензіати до 7,5 т виїжджає лише *ОДИН * водій; 7. Водії вантажних т/з більше 7,5 т, водії автобусів - вивчаємо питання - якщо дальні рейси - _може бути більше ніж один водій_; 8. Особи, які надають документи,що підтверджують тимчасове ЗВІЛЬНЕННЯ від мобілізації за СТАНОМ ЗДОРОВʼЯ до 6 міс. - *НЕ ПРОПУСК*; 9. Особи, які тільки оформили ПМЖ - *НЕ ПРОПУСК* . Виняток ті , які оформили ПМЖ давно. 10. Листи погоджені АДПСУ категорії Мінкульт, Єпархії та Мінмолоді та Спорту - в *ОБОВʼЯЗКОВОМУ* порядку проводити фільтраційно перевірочні заходи з офіцерами ОРВ та ВВБ.
По всіх випадках ПРОПУСКУ категорії (чоловіків 18- 60) готуємо смс за встановленим зразком. До проведення перевірочних заходів обов’язково залучаються офіцери ПОРВ та ВВВБ. В смс на погодження зазначати прізвище офіцерів ПОРВ та ВВВБ.
*ПРИЧИНИ*, які зазначаються в рішенні про відмову в перетинанні ДК: - *по шляху*- не підтвердження мети; - *решта випадків*- особа не надала на прикордонний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон в умовах правового режиму воєнного стану.
_Після затвердження єдиного зразка рішення про відмову в перетині ДКУ інформацію буде надано додатково.
короче зеленые в очередной раз расписались что нихрена не делают и делать не собираются. война почти два года а они гениальные постановы задвигают. ИМХО рождение этой постановы произошло после того как поняли что закон в парламенте не протащат. решили идти проторенным путем - ставить постановы выше законов.
Пошли ещё дальше, в постанове КабМина ничего из описанного - НЕТ, поэтому выдали темник
Faceless написав:Питання зовсім не у відношенні до вас, вашого бізнесу, донатів і т п. Питання в тому, що називаючи все підряд "фронтом", люди знецінюють фронт реальний. Бо так чи інакше, але це робота в тилу. Важлива, цінна, корисна, зі своїми складнощами, певними жертвами, але - в тилу. І не треба то сприймати, як якусь образу на свій рахунок
Якраз питання у відногшенню до мене і до ВОЇНІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФРОНТУ Якщо ці люди засранці другого сорту, яким долярчики/бобуамають право напихати по самі мигдалки.. То який сенс цій категорії напрягатись? Напрягайся-не напрягайся - тобі напихають Тут віталіани/мухи в кращому положенні Їм піхають - вони знають за що їм піхають...
А те що долярчик/бобуа без нас будуть фронтовиками ТРИ дні, а потім або помруть з голоду/холоду, або дезертують/здадуться... якось ні їх , ні Вас - не цікавить Ну вони примітиви і не МОЖУТЬ думати на три дні далі. А Ви тоді хто?
Оце ви перекрутили. Де ви побачили про "другий сорт"? Де ви побачили підтримку тому, що одні напихують іншим? Я з вами так би мовити на одній стороні, тільки ви чогось ображаєтеся. Всім, хто напружується, і на фронті і в тилу - честь і шана
Нагадайте Ухилянти - це хто ? Кому долярчики грозяться витягнути якщо ми підем?
Тому не користуйтесь страусиною політикою Від того що голова в піску - дупу все одно не прикрита.
Те що жОПа вбиває клин між тилом і фронтом - так для того вони й популісти Але від того що у владі популісти - я особисто не збираюсь опускати руки і допускати до ЗМІ скиглення долярчиків і потакання цьому скигленню... Це може привести до втрати одного з берегів Дніпра для України...
Тому Є фронт Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові
Далі ТИЛ 700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі