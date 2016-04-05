Василь-Рівне написав:Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну
Я ВСІХ запитую - і хто хоч трохи має мужності, той відповідає, а не стрілки переводить на когось, чи взагалі, зливається ... От ти, якщо вірити тобі, був в ТЦК на початку повномасштабної... - чому ти не штурмував ТЦК через півроку-рік? Хоч ще 3-4рази було спробувати? Чи ти просто "передумав йти"?
Прохожий написав:а долярчик "из окопа" ему подгавкивает
Ти за себе навчись відповідати, а не шмарклі на кулак намотувати!
Ніт, Долярчик, ти detroytred'у підгавуєшь в унісон і його навіть не запитуєшь особисто, як це так сталось, що професійний військовий мирного часу не в окопі ?
І не ховайся за фразами "я всіх запитую", запитуй конкретніше )
У вас там черга чи що? Я вже відповідав тим, хто служить-воює зараз, на це питання. Не зливався, а відповідав. І моя відповідь починалася з -- вибачайте, що не доброволець, тільки потім інші пояснення.
А от тобі і Ко я відповідаю інакше. Різницю улавлюєш? Чому тобі я можу казати, що я такий же цивільний, як і ти; що в мене теж "давлєніє*, як в декого; що мій диван не гірше твого; і т.д. А їм пояснення були інші.
У вас там овсім розумова діяльність заблокована? Давай тепер ти, про себе. Бо твоє - бо працюю, доначу в твоїй парадігмі *чому інший не на фронті* якось смішно виглядає.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 гру, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Зміни на карті протягом 2023, які території звільнила Україна, які території захопила росія.
Жовтій колір - звільнені території
Синій колір - захоплені окупаційною армією районі
Изменений больших за этот год не произошло, но ошибка считать, что линейное развитие событий на войне происходит всегда. Войну делают резкие внезапные изменения. Всего два-три резких провала сформировали нынешнюю линию фронта.
budivelnik написав:Тому Є фронт Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові
Далі ТИЛ 700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі
Сплата податків -обов'язок, незалежно від того, війна чи ні. Заробляти більше -природне бажання людини, а вже відповідно заробітку платяться й податки. Мені звісно приємно, що по вашій градації я теж в першій групі (2-3 середніх суми податків по країні, навіть якщо чисто по прямих податках), але це не можна прирівняти до роботи на фронті з щоденною безпосередньо загрозою життю, 24/7, без обіду й вихідних і по суті без відпусток. В мене б язик не повернувся сказати "однаково". Але це і не градації на сорти. Ніхто адекватний не скаже, що тил - другий сорт.
ЛАД написав:Харьков обстреляли около 19 часов. Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.
одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так:
ЛАД написав:.. как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием... Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России . .. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.
Таке враження, що ракети на Харків наводить ЛАД.
Есть объективные факты, которые не зависят от наших взглядов и желаний. ..Возможно, Чалый, скажем мягко, исказил картину.
До чого тут Чалий (чи Чаус)? Це ж ви (а не він) сюди притягнули ті "факти", які вам здаються об'єктивними і водночас ви пишете "Возможно, Чалый, исказил картину". Краще розкажіть, з якою метою ви несете пропаганду, що пуйло хоче миру? Триваючі ракетні обстріли мирних об'єктів, викрадення тисяч дітей, зерна, обладнання та інші різні злочини - це від бажання миру?