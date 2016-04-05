Додано: Нед 31 гру, 2023 17:18

pesikot написав: Успіх написав: Василь-Рівне написав: Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну Я ВСІХ запитую - і хто хоч трохи має мужності, той відповідає, а не стрілки переводить на когось, чи взагалі, зливається ...

От ти, якщо вірити тобі, був в ТЦК на початку повномасштабної... - чому ти не штурмував ТЦК через півроку-рік? Хоч ще 3-4рази було спробувати?

Чи ти просто "передумав йти"?

Прохожий написав: а долярчик "из окопа" ему подгавкивает а долярчик "из окопа" ему подгавкивает Ти за себе навчись відповідати, а не шмарклі на кулак намотувати! Я ВСІХ запитую - і хто хоч трохи має мужності, той відповідає, а не стрілки переводить на когось, чи взагалі, зливається ...От ти, якщо вірити тобі, був в ТЦК на початку повномасштабної... - чому ти не штурмував ТЦК через півроку-рік? Хоч ще 3-4рази було спробувати?Чи ти просто "передумав йти"?Ти за себе навчись відповідати, а не шмарклі на кулак намотувати!

Ніт, Долярчик, ти detroytred'у підгавуєшь в унісон і його навіть не запитуєшь особисто, як це так сталось, що професійний військовий мирного часу не в окопі ?



І не ховайся за фразами "я всіх запитую", запитуй конкретніше ) Ніт, Долярчик, ти'у підгавуєшь в унісон і його навіть не запитуєшь особисто, як це так сталось, що професійний військовий мирного часу не в окопі ?І не ховайся за фразами "я всіх запитую", запитуй конкретніше )

У вас там черга чи що?Я вже відповідав тим, хто служить-воює зараз, на це питання. Не зливався, а відповідав. І моя відповідь починалася з -- вибачайте, що не доброволець, тільки потім інші пояснення.А от тобі і Ко я відповідаю інакше.Різницю улавлюєш?Чому тобі я можу казати, що я такий же цивільний, як і ти; що в мене теж "давлєніє*, як в декого; що мій диван не гірше твого; і т.д.А їм пояснення були інші.У вас там овсім розумова діяльність заблокована?Давай тепер ти, про себе. Бо твоє - бо працюю, доначу в твоїй парадігмі *чому інший не на фронті* якось смішно виглядає.