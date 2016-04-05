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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6126612761286129>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:18

  ЛАД написав:
  fler написав:Поясніть мені, як можна після цього
  ЛАД написав:Харьков обстреляли около 19 часов.
Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.


одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так:
...
Таке враження, що ракети на Харків наводить ЛАД.

Специально для альтернативно одарённых докторов наук объясню.
Есть объективные факты, которые не зависят от наших взглядов и желаний. Если Вам хочется их отрицать или не замечать, то это Ваши проблемы. Факты от этого не исчезнут и не изменятся.
Возможно, Чалый, скажем мягко, исказил картину. Но зачем бы ему это? Он,вроде, не враг и не поклонник Путина.
Если Вам не нравится источник, то можно и другой, например, - https://rtvi.com/news/eks-glava-mid-ukrainy-rasskazal-o-zhelanii-putina-dostich-mira-s-ukrainoj/ или https://focus.ua/voennye-novosti/616250-putin-ponyal-istoricheskuyu-oshibku-v-2022-godu-i-popytalsya-dogovoritsya-s-kievom-diplomat-video.
А Ваши "враження" можете засунуть... куда хотите.

собі поясни, "необдарований недоктор наук".

дійсно є факти, але ти помічаєш лише те що, тобі подобається. й потім додумуєш неіснуючі факти. тому оце
Если Вам хочется их отрицать или не замечать, то это Ваши проблемы. Факты от этого не исчезнут и не изменятся.

перечитуй кожного разу, коли пишеш свої дописи.

виліз незрозуміло хто, й щось бовкнув - це об'єктивний факт. а зрозумів, в нього такі ж погляди як у тебе. викривлені, але у обох туга за імперією.
Переговори Росії та України у Стамбулі. Що там робить Олександр Чалий?

чергова російська консерва

такий факт біографії ні про що не каже?
З 2004 р. по 2006 р. — віце-президент консорціуму Індустріальний союз Донбасу.

ракети він то не наводить, характер не той. а от знаходити виправдання цим обстрілам, це легко
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 31 гру, 2023 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:18

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав: А где можно "дивитись текст стамбульских угод"?

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/30/7136915/
[i]А значит, украинские требования можно кратко изложить следующим образом (нумерация пунктов не соответствует документу):.........

Простите, но это всё не документ.
Это предложения Украины, которые "официально не опубликованы и вряд ли будут" и статья написана по "публичным рассказам" нескольких представителей Киева.
А інших не було від слова ВЗАГАЛІ
Були туалетні серветки на якій учасники збіговиська кожен для себе що фіксував.
Жоден папір не був УЗГОДЖЕНИЙ і ПІДПИСАНИЙ

Тому вартість того що я виклав не є меншою від вартості інших серветок.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 31 гру, 2023 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:18

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:Він відразу піде після професійного воєнного мирного часу detroytred, якого ти чомусь не питаєш про свою підміну
Я ВСІХ запитую - і хто хоч трохи має мужності, той відповідає, а не стрілки переводить на когось, чи взагалі, зливається ...
От ти, якщо вірити тобі, був в ТЦК на початку повномасштабної... - чому ти не штурмував ТЦК через півроку-рік? Хоч ще 3-4рази було спробувати?
Чи ти просто "передумав йти"?
  Прохожий написав:а долярчик "из окопа" ему подгавкивает
Ти за себе навчись відповідати, а не шмарклі на кулак намотувати!

Ніт, Долярчик, ти detroytred'у підгавуєшь в унісон і його навіть не запитуєшь особисто, як це так сталось, що професійний військовий мирного часу не в окопі ?

І не ховайся за фразами "я всіх запитую", запитуй конкретніше )

У вас там черга чи що?
Я вже відповідав тим, хто служить-воює зараз, на це питання. Не зливався, а відповідав. І моя відповідь починалася з -- вибачайте, що не доброволець, тільки потім інші пояснення.

А от тобі і Ко я відповідаю інакше.
Різницю улавлюєш?
Чому тобі я можу казати, що я такий же цивільний, як і ти; що в мене теж "давлєніє*, як в декого; що мій диван не гірше твого; і т.д.
А їм пояснення були інші.

У вас там овсім розумова діяльність заблокована?
Давай тепер ти, про себе. Бо твоє - бо працюю, доначу в твоїй парадігмі *чому інший не на фронті* якось смішно виглядає.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 31 гру, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
Зміни на карті протягом 2023, які території звільнила Україна, які території захопила росія.

Жовтій колір - звільнені території

Синій колір - захоплені окупаційною армією районі

Зображення
Изменений больших за этот год не произошло, но ошибка считать, что линейное развитие событий на войне происходит всегда. Войну делают резкие внезапные изменения. Всего два-три резких провала сформировали нынешнюю линию фронта.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:24

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:На які жертви? :shock:

Наприклад, на деякі самі досі не здатні))
На мову перейшло.
Погодилося з багатьма нововведеннями...
Заради майбутнього країни.

На мову перейшли у 2022, а не в 2014.
З якими "багатьма нововведеннями"?
Не було ніяких жертв.

Ну да! Армовір прям по запиту усього суспільства))
Підняття комуналки теж.
І т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:31

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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:50

  lapay написав:
  fler написав:Чета ржу (с) Для чого припинення вогню, якщо перемовин не буде? Ну перестали стріляти і шо? Так і будуть сидіти на позиціях? Чи ви вважаєте, що рпв автоматично поверне кацапів на болота?


Без рпв не буде ні ЄС, ні НАТО, ні інвестицій. Не буде майбутнього, в держави.

О как :shock: З рпв буде і ЄС, і НАТО, і інвестиції? А зараз хіба ми не почали перемовини про вступ до ЄС, не працюємо за стандартами НАТО і не отримуємо інвестицій?
  lapay написав:Ні рпв, ні гіпотетичний новий наш контрнаступ не зможуть вигнати кацапів з нашої землі.

Тож я вас знову питаю: як ви уявляєте поведінку кацапів у випадку рпв і без перемовин? Вони сидітимуть на позиціях і будуть нам дулі крутити чи шо? :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

freeze написав:
Shaman написав:факт один - перемовини наразі Раші потрібні набагато більше, ніж Україні


Один бывший уважаемый форумчанин, запамятовал его ник, часто повторял - Никто не знает будущего.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Тому
Є фронт
Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові

Далі ТИЛ
700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі

Сплата податків -обов'язок, незалежно від того, війна чи ні. Заробляти більше -природне бажання людини, а вже відповідно заробітку платяться й податки.
Мені звісно приємно, що по вашій градації я теж в першій групі (2-3 середніх суми податків по країні, навіть якщо чисто по прямих податках), але це не можна прирівняти до роботи на фронті з щоденною безпосередньо загрозою життю, 24/7, без обіду й вихідних і по суті без відпусток. В мене б язик не повернувся сказати "однаково".
Але це і не градації на сорти. Ніхто адекватний не скаже, що тил - другий сорт.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:25

  ЛАД написав:
  fler написав:Поясніть мені, як можна після цього
  ЛАД написав:Харьков обстреляли около 19 часов.
Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.

одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так:
  ЛАД написав:.. как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием... Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России . .. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.


Таке враження, що ракети на Харків наводить ЛАД.


Есть объективные факты, которые не зависят от наших взглядов и желаний. ..Возможно, Чалый, скажем мягко, исказил картину.

До чого тут Чалий (чи Чаус)? Це ж ви (а не він) сюди притягнули ті "факти", які вам здаються об'єктивними і водночас ви пишете "Возможно, Чалый, исказил картину". Краще розкажіть, з якою метою ви несете пропаганду, що пуйло хоче миру? Триваючі ракетні обстріли мирних об'єктів, викрадення тисяч дітей, зерна, обладнання та інші різні злочини - це від бажання миру? :shock:
fler
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