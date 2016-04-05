budivelnik написав:Тому Є фронт Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові
Далі ТИЛ 700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі
Сплата податків -обов'язок, незалежно від того, війна чи ні. Заробляти більше -природне бажання людини, а вже відповідно заробітку платяться й податки. Мені звісно приємно, що по вашій градації я теж в першій групі (2-3 середніх суми податків по країні, навіть якщо чисто по прямих податках), але це не можна прирівняти до роботи на фронті з щоденною безпосередньо загрозою життю, 24/7, без обіду й вихідних і по суті без відпусток. В мене б язик не повернувся сказати "однаково". Але це і не градації на сорти. Ніхто адекватний не скаже, що тил - другий сорт.
Тим не менш, на цьому форумі часто звучать думки, що всі, хто в тилу - ух(у)илянти