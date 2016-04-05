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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6126612761286129
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:28

  Faceless написав:
budivelnik написав:Тому
Є фронт
Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові

Далі ТИЛ
700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі

Сплата податків -обов'язок, незалежно від того, війна чи ні. Заробляти більше -природне бажання людини, а вже відповідно заробітку платяться й податки.
Мені звісно приємно, що по вашій градації я теж в першій групі (2-3 середніх суми податків по країні, навіть якщо чисто по прямих податках), але це не можна прирівняти до роботи на фронті з щоденною безпосередньо загрозою життю, 24/7, без обіду й вихідних і по суті без відпусток. В мене б язик не повернувся сказати "однаково".
Але це і не градації на сорти. Ніхто адекватний не скаже, що тил - другий сорт.

Тим не менш, на цьому форумі часто звучать думки, що всі, хто в тилу - ух(у)илянти
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:31

  Успіх написав:
  Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?


УСПИХ , заканчивай допросы устраивать .
Расслабься , позвони детворе , жене , теще .
Поздравь сослуживцев .
Новогодний вечер , а тут прямо больше заняться нечем .
То же и других касается .
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:44

Успіх, за вас всіх хто на всіх лінія оборони. Хай цей рік принесе вам дім і сімʼю поряд.
Я вже не витримав…

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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:51

  Bobua написав:Це ж скільки так втекло....і від повернення вкладеного в них з держбюджету...


Что-что? Можно пример как вкладывалось в кого то из бюджета? Или это вы про держслужбовцив?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:58

  katso написав:
  Bobua написав:Це ж скільки так втекло....і від повернення вкладеного в них з держбюджету...


Что-что? Можно пример как вкладывалось в кого то из бюджета? Или это вы про держслужбовцив?


Помнится как при ВФЯ , при расстаможке , имея все документы и "белый контракт " назначали дополнительную плату просто так .
Без законов ,без совести , у кого были соответствующие суммы .

Где же вы были ?Почему вас не было тогда ?
Почему государство тратило деньги на их обучение , а многие из них ДРЫСНУЛИ с Украины ?
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