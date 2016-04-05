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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6127612861296130>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:28

  Faceless написав:
budivelnik написав:Тому
Є фронт
Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові

Далі ТИЛ
700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі

Сплата податків -обов'язок, незалежно від того, війна чи ні. Заробляти більше -природне бажання людини, а вже відповідно заробітку платяться й податки.
Мені звісно приємно, що по вашій градації я теж в першій групі (2-3 середніх суми податків по країні, навіть якщо чисто по прямих податках), але це не можна прирівняти до роботи на фронті з щоденною безпосередньо загрозою життю, 24/7, без обіду й вихідних і по суті без відпусток. В мене б язик не повернувся сказати "однаково".
Але це і не градації на сорти. Ніхто адекватний не скаже, що тил - другий сорт.

Тим не менш, на цьому форумі часто звучать думки, що всі, хто в тилу - ух(у)илянти
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:31

  Успіх написав:
  Успіх написав:Прохожий, а от серйозно - чому не скажеш свою причину, чому ти не йдеш підміняти мене?


УСПИХ , заканчивай допросы устраивать .
Расслабься , позвони детворе , жене , теще .
Поздравь сослуживцев .
Новогодний вечер , а тут прямо больше заняться нечем .
То же и других касается .
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:44

Успіх, за вас всіх хто на всіх лінія оборони. Хай цей рік принесе вам дім і сімʼю поряд.
Я вже не витримав…

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:51

  Bobua написав:Це ж скільки так втекло....і від повернення вкладеного в них з держбюджету...


Что-что? Можно пример как вкладывалось в кого то из бюджета? Или это вы про держслужбовцив?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:58

  katso написав:
  Bobua написав:Це ж скільки так втекло....і від повернення вкладеного в них з держбюджету...


Что-что? Можно пример как вкладывалось в кого то из бюджета? Или это вы про держслужбовцив?


Помнится как при ВФЯ , при расстаможке , имея все документы и "белый контракт " назначали дополнительную плату просто так .
Без законов ,без совести , у кого были соответствующие суммы .

Где же вы были ?Почему вас не было тогда ?
Почему государство тратило деньги на их обучение , а многие из них ДРЫСНУЛИ с Украины ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:06

  Hotab написав:Успіх, за вас всіх хто на всіх лінія оборони. Хай цей рік принесе вам дім і сімʼю поряд.
Я вже не витримав…

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Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі :wink: Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:10

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 гру, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
  Hotab написав:Успіх, за вас всіх хто на всіх лінія оборони. Хай цей рік принесе вам дім і сімʼю поряд.
Я вже не витримав…

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Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі :wink: Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.
Аби тільки не з колою :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:24

  Faceless написав:
fler написав:Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі :wink: Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.
Аби тільки не з колою :)

З кавою :D А їсти вже не можу, не лізе))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:29

  pesikot написав:
  Bobua написав:

18:05 — 24 грудня 2023 386 СВІТ
Ігор КОЗЛОВ,

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс
слідом за німецькими політиками заявив, що його країна готова знайти та видати Києву військовозобов'язаних українців, які проживають на її території. «Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цих людей та видачею їх. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходять на роботу, мають місце проживання в Естонії», — зазначив міністр.
Він розповів, що вже найближчим часом офіційно запропонує укласти між Естонією та Україною угоду, яка дозволить видавати військовозобов'язаних. Ляенеметс пояснив, що в даний час закони Естонії дозволяють екстрадувати іноземців лише в тому випадку, якщо їх притягнули до кримінальної відповідальності.
За даними Міністерства соціальних справ Естонії, на травень 2023 року в республіці під тимчасовим захистом перебувають близько 36 тисяч українських біженців. Однак скільки військовозобов'язаних входить до цього числа, естонська влада не повідомляє.
Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір у 2024 році залучити до служби в армії чоловіків віком від 25 до 60 років, які мешкають за кордоном. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю західним ЗМІ. В офісі президента України підтримують ідею мобілізації українців, які мешкають за кордоном.
Президент України Володимир Зеленський заявив у грудні, що Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ) планує найближчим часом додатково мобілізувати 450−500 тисяч осіб, але рішення про це поки що не прийнято .
Як відомо, після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, більшості чоловіків у нашій країні віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. За даними Держслужби статистики України, на 2022 рік у країні проживало щонайменше 11 млн чоловіків зазначеного віку. З лютого 2022 року до серпня 2023 року з України поїхали і не повернулися 2,4 млн українців. Це дані Держприкордонслужби України. За даними ООН, у всьому світі зареєстровано 6,3 млн біженців з українським громадянством.
Раніше в Міноборони дещо «підкоригували» заяву Умерова про повістки для біженців.
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11млн.
Капець.
А нас (200тис на фронті) нікому замінити вже 22міс.
Аааааа...

Вже і прибалтів та німців пройняло.

Мільйони безробітних, мільйони неплатників податків, мільйони хитродупенків...
Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає... :|

А можна в закон вписати вимоги сплати бронювальних податків (17тис/міс) за увесь період неявки від перших сповіщень у 22р на домашню адресу ухилянта?
Те що ухилянт там не жив чи ховався в шафі -- це не проблема влади. В ухилянта був обов`язок оновлювати адресу у справі тецека і/або відповідати на стукання в двері представників влади. Невиконання цих обов`язків повинне мати наслідки. Хоч якісь...

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання щодо ймовірності видачі Україні чоловіків призовного віку.

Про це естонський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Ляенеметс зазначив, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були "трохи спотворені".

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", – написав він.

Глава МВС додав, що Естонія жодним чином не вирішує кого і коли Україна вирішить мобілізувати.

"У зв'язку з цим виникає питання – що б зробила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є великою підтримкою для нашої економіки сьогодні…Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України…Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут", – підкреслив Ляенеметс.

За його словами, якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, "нам було б досить складно відмовити".

"Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, яка б вимагала окремої угоди між країнами або принаймні рішення на урядовому рівні", – додав естонський міністр.


От і гарно.
Ніяких проблем.
Буде нам подарунок на новий рік...






До нового року хочеться побажати (передусім тилам) психічного й ментального здоров`я.

Вже 22міс вони живуть, чи радше сказати -- поневіряються..., під тягарем неуточнених даних в тецеках по всій країні. Сумно це спостерігати...

Хай у 24році уточнення нарешті відбудеться.


А всім нам хотів би побажати (зі здійсненного “легким рухом руки”) аби нарешті завершились новобуди по всій країні, звільнилась будівельна техніка й бетон, і почалось створення надійної лінії розмежування.
Аби на ній було аж так безпечно, що за кожного нашого вбитого чи пораненого -- була би вбита чи поранена тисяча у москвинській орді. А там диви і тиловий переляк та параліч минеться. І всі намагатимуться встигнути на війну, аби потім не думати про себе погано, і аби нащадкам було легше родовід писати...
Bobua
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