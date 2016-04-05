

18:05 — 24 грудня 2023 386 СВІТ

Ігор КОЗЛОВ,



Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс

слідом за німецькими політиками заявив, що його країна готова знайти та видати Києву військовозобов'язаних українців, які проживають на її території. «Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цих людей та видачею їх. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходять на роботу, мають місце проживання в Естонії», — зазначив міністр.

Він розповів, що вже найближчим часом офіційно запропонує укласти між Естонією та Україною угоду, яка дозволить видавати військовозобов'язаних. Ляенеметс пояснив, що в даний час закони Естонії дозволяють екстрадувати іноземців лише в тому випадку, якщо їх притягнули до кримінальної відповідальності.

За даними Міністерства соціальних справ Естонії, на травень 2023 року в республіці під тимчасовим захистом перебувають близько 36 тисяч українських біженців. Однак скільки військовозобов'язаних входить до цього числа, естонська влада не повідомляє.

Нагадаємо, Міністерство оборони України має намір у 2024 році залучити до служби в армії чоловіків віком від 25 до 60 років, які мешкають за кордоном. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров в інтерв'ю західним ЗМІ. В офісі президента України підтримують ідею мобілізації українців, які мешкають за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський заявив у грудні, що Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ) планує найближчим часом додатково мобілізувати 450−500 тисяч осіб, але рішення про це поки що не прийнято .

Як відомо, після того, як росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, більшості чоловіків у нашій країні віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. За даними Держслужби статистики України, на 2022 рік у країні проживало щонайменше 11 млн чоловіків зазначеного віку. З лютого 2022 року до серпня 2023 року з України поїхали і не повернулися 2,4 млн українців. Це дані Держприкордонслужби України. За даними ООН, у всьому світі зареєстровано 6,3 млн біженців з українським громадянством.

Раніше в Міноборони дещо «підкоригували» заяву Умерова про повістки для біженців.

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