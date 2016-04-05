budivelnik написав:Тому Є фронт Фронт це - 100 000 на нулі+200 000 в другій лінії на ротації + 2 000 000 тих хто платить податки в розмірі2-3*середній по Україні - ці всі категорії однакові
Далі ТИЛ 700 000 в ЗСУ на територіях де відсутні бойові дії + 5 000 000 тих хто платить податки в середньому по Україні розмірі
Сплата податків -обов'язок, незалежно від того, війна чи ні. Заробляти більше -природне бажання людини, а вже відповідно заробітку платяться й податки. Мені звісно приємно, що по вашій градації я теж в першій групі (2-3 середніх суми податків по країні, навіть якщо чисто по прямих податках), але це не можна прирівняти до роботи на фронті з щоденною безпосередньо загрозою життю, 24/7, без обіду й вихідних і по суті без відпусток. В мене б язик не повернувся сказати "однаково". Але це і не градації на сорти. Ніхто адекватний не скаже, що тил - другий сорт.
Тим не менш, на цьому форумі часто звучать думки, що всі, хто в тилу - ух(у)илянти
11млн. Капець. А нас (200тис на фронті) нікому замінити вже 22міс. Аааааа...
Вже і прибалтів та німців пройняло.
Мільйони безробітних, мільйони неплатників податків, мільйони хитродупенків... Як стерти це моторошне видовище з мозку? Закрити очі -- не допомагає...
А можна в закон вписати вимоги сплати бронювальних податків (17тис/міс) за увесь період неявки від перших сповіщень у 22р на домашню адресу ухилянта? Те що ухилянт там не жив чи ховався в шафі -- це не проблема влади. В ухилянта був обов`язок оновлювати адресу у справі тецека і/або відповідати на стукання в двері представників влади. Невиконання цих обов`язків повинне мати наслідки. Хоч якісь...
Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання щодо ймовірності видачі Україні чоловіків призовного віку.
Про це естонський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".
Ляенеметс зазначив, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були "трохи спотворені".
"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", – написав він.
Глава МВС додав, що Естонія жодним чином не вирішує кого і коли Україна вирішить мобілізувати.
"У зв'язку з цим виникає питання – що б зробила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є великою підтримкою для нашої економіки сьогодні…Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України…Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут", – підкреслив Ляенеметс.
За його словами, якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, "нам було б досить складно відмовити".
"Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, яка б вимагала окремої угоди між країнами або принаймні рішення на урядовому рівні", – додав естонський міністр.
От і гарно. Ніяких проблем. Буде нам подарунок на новий рік...
До нового року хочеться побажати (передусім тилам) психічного й ментального здоров`я.
Вже 22міс вони живуть, чи радше сказати -- поневіряються..., під тягарем неуточнених даних в тецеках по всій країні. Сумно це спостерігати...
Хай у 24році уточнення нарешті відбудеться.
А всім нам хотів би побажати (зі здійсненного “легким рухом руки”) аби нарешті завершились новобуди по всій країні, звільнилась будівельна техніка й бетон, і почалось створення надійної лінії розмежування. Аби на ній було аж так безпечно, що за кожного нашого вбитого чи пораненого -- була би вбита чи поранена тисяча у москвинській орді. А там диви і тиловий переляк та параліч минеться. І всі намагатимуться встигнути на війну, аби потім не думати про себе погано, і аби нащадкам було легше родовід писати...