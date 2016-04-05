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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 гру, 2023 19:33
fler написав: Hotab написав:
Успіх, за вас всіх хто на всіх лінія оборони. Хай цей рік принесе вам дім і сімʼю поряд.
Я вже не витримав…
Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі
Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.
Любі друзі))
Я звичайно дякую за привітання і побажання, але!
Але вимахуватись бухлом тут, якби зовсім не доречно!
Вже б краще Флер своє фото виклала...
Можна з ..., а можна і без
А що? Як не як, а Новий рік вже на порозі!
Тож фото вставити можна тутhttps://imgbb.com
А там копійнути посилання і викласти тут на форум
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Додано: Нед 31 гру, 2023 19:36
Faceless
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Аби тільки не з колою
Коктейль «идиот»: 20-летний виски +кола
Не, Джек слишком прост и жесткий, чтобы без колы)
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Додано: Нед 31 гру, 2023 19:37
Hotab написав:Faceless
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Аби тільки не з колою
Коктейль «идиот»: 20-летний виски +кола
Не, Джек слишком прост и жесткий, чтобы без колы)
То я писав Флер:)
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Faceless
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Додано: Нед 31 гру, 2023 19:44
Успіх написав: fler написав:
Я звичайно дякую за привітання і побажання, але!
Але вимахуватись бухлом тут, якби зовсім не доречно!
Вже б краще Флер своє фото виклала...
Можна з ..., а можна і без
А що? Як не як, а Новий рік вже на порозі!
Тож фото вставити можна тутhttps://imgbb.com
А там копійнути посилання і викласти тут на форум
Похоже что кто то "огненную сыворотку правды " ввел в себя ректально .
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Додано: Нед 31 гру, 2023 20:17
холява
Перестаньте, я от зараз викладу своє фото, але на валютній гілці (там, наче більше народу)
І на фото буде УСПІХ!
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Додано: Нед 31 гру, 2023 20:33
Успіх написав:холява
Перестаньте, я от зараз викладу своє фото, але на валютній гілці (там, наче більше народу)
І на фото буде УСПІХ!
Я поблагодарил .
К несчастью на моем компе не открываются фото .
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холява
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Додано: Нед 31 гру, 2023 20:42
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