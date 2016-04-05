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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6127612861296130
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:33

Вітаю з прийдешнім Новим 2024 роком!!!

  fler написав:
  Hotab написав:Успіх, за вас всіх хто на всіх лінія оборони. Хай цей рік принесе вам дім і сімʼю поряд.
Я вже не витримав…

Зображення

Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі :wink: Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.
Любі друзі))
Я звичайно дякую за привітання і побажання, але!
Але вимахуватись бухлом тут, якби зовсім не доречно! ;)

Вже б краще Флер своє фото виклала...
Можна з ..., а можна і без :mrgreen:

А що? Як не як, а Новий рік вже на порозі!

Тож фото вставити можна тут
https://imgbb.com
А там копійнути посилання і викласти тут на форум :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:36

Faceless ,
Аби тільки не з колою :)


Коктейль «идиот»: 20-летний виски +кола :D

Не, Джек слишком прост и жесткий, чтобы без колы)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:37

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Faceless ,
Аби тільки не з колою :)


Коктейль «идиот»: 20-летний виски +кола :D

Не, Джек слишком прост и жесткий, чтобы без колы)
То я писав Флер:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:44

  Успіх написав:
  fler написав:Я звичайно дякую за привітання і побажання, але!
Але вимахуватись бухлом тут, якби зовсім не доречно! ;)

Вже б краще Флер своє фото виклала...
Можна з ..., а можна і без :mrgreen:

А що? Як не як, а Новий рік вже на порозі!

Тож фото вставити можна тут
https://imgbb.com
А там копійнути посилання і викласти тут на форум :D


Похоже что кто то "огненную сыворотку правды " ввел в себя ректально .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:17

З рубрики - а вам слабО? ;)

холява
Перестаньте, я от зараз викладу своє фото, але на валютній гілці (там, наче більше народу)
І на фото буде УСПІХ!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:33

  Успіх написав:холява
Перестаньте, я от зараз викладу своє фото, але на валютній гілці (там, наче більше народу)
І на фото буде УСПІХ!


Я поблагодарил .
К несчастью на моем компе не открываются фото .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:36

  Успіх написав:Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:42

Десь так вони і виглядають в наших очах)))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!
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:D :D :D 👍
А ти де є? :D
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  #<1 ... 6127612861296130
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