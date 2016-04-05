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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61286129613061316132>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:36

  Успіх написав:Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:42

Десь так вони і виглядають в наших очах)))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!
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:D :D :D 👍
А ти де є? :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:45

  Успіх написав:А ти де є?
самые умные глаза видишь? это я
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:49

Хорошо что никто не крикнул «налоговая!»

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А ти де є?
самые умные глаза видишь? это я

Вот тут

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Кто-то крикнул «военком» и Виталя зарылся в снег

А если бы Боб крикнул «Ахтунг, ухылянт!»
:lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:------------------
ЛАД
А где можно "дивитись текст стамбульских угод"?
-------------------
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/30/7136915/
[i]А значит, украинские требования можно кратко изложить следующим образом (нумерация пунктов не соответствует документу):.........

Простите, но это всё не документ.
Это предложения Украины, которые "официально не опубликованы и вряд ли будут" и статья написана по "публичным рассказам" нескольких представителей Киева.
А інших не було від слова ВЗАГАЛІ
Були туалетні серветки на якій учасники збіговиська кожен для себе що фіксував.
Жоден папір не був УЗГОДЖЕНИЙ і ПІДПИСАНИЙ

Тому вартість того що я виклав не є меншою від вартості інших серветок.

Всё верно.
Согласовано и подписано ничего не было. Всё было на уровне предварительных договорённостей. Но из Стамбула разъехались с определённым оптимизмом по поводу возможных договорённостей, во всяком случае, по комментариям и с нашей, и с росс. стороны. А потом вдруг всё резко оборвалось.
Остаётся слушать рассказы участников. Может быть, когда-то обнаружатся и какие-то письменные свидетельства. Уже когда-то писал, что и как там произошло, мы узнаем очень нескоро. Если вообще узнаем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:10

  Hotab написав:Faceless ,
Аби тільки не з колою :)


Коктейль «идиот»: 20-летний виски +кола :D

Не, Джек слишком прост и жесткий, чтобы без колы)

бери Джек сингл баррель, без колы аж бегом)
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:13

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:------------------
ЛАД
На які жертви? :shock:
------------------
Наприклад, на деякі самі досі не здатні))
На мову перейшло.
Погодилося з багатьма нововведеннями...
Заради майбутнього країни.

На мову перейшли у 2022, а не в 2014.
З якими "багатьма нововведеннями"?
Не було ніяких жертв.

Ну да! Армовір прям по запиту усього суспільства))
Підняття комуналки теж.
І т.д.

Для армовира не требовали и не приносили никаких жертв.
Поднятие коммуналки никак не связано с революцией гидности. Это происходило и будет происходить и дальше по совершенно объективным причинам. Так же, как инфляция.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:15

походу началось новогоднее поздравление от мышебратьев....
что то в этом году поздновато начали...
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:21

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Faceless ,
Аби тільки не з колою :)


Коктейль «идиот»: 20-летний виски +кола :D

Не, Джек слишком прост и жесткий, чтобы без колы)

бери Джек сингл баррель, без колы аж бегом)

Та я не то штоб сильно по пафосным напиткам… а с недавнего времени и в принципе не по алкоголю)) работа обязывает месяцами сидеть трезвым…
Сегодня ординарный день.. завтра надо собрать чумадан, а послезавтра на Африку.
На месячишку, наверное. Посмотрим чем будет жить страна.
Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:46

  Hotab написав:
  Прохожий написав:бери Джек сингл баррель, без колы аж бегом)

Та я не то штоб сильно по пафосным напиткам… а с недавнего времени и в принципе не по алкоголю)) работа обязывает месяцами сидеть трезвым…
Сегодня ординарный день.. завтра надо собрать чумадан, а послезавтра на Африку.
На месячишку, наверное. Посмотрим чем будет жить страна.
Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.

тем более, нужен не ординарный напиток)
кстати сингл не то что пафосный, не такой жёсткий
из пафосных у Джека есть Sinatra)))

удачи)

апд
кстати появились достойные машины для ответки кацапне?
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 31 гру, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 61286129613061316132>
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