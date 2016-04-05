Простите, но это всё не документ. Это предложения Украины, которые "официально не опубликованы и вряд ли будут" и статья написана по "публичным рассказам" нескольких представителей Киева.
А інших не було від слова ВЗАГАЛІ Були туалетні серветки на якій учасники збіговиська кожен для себе що фіксував. Жоден папір не був УЗГОДЖЕНИЙ і ПІДПИСАНИЙ
Тому вартість того що я виклав не є меншою від вартості інших серветок.
Всё верно. Согласовано и подписано ничего не было. Всё было на уровне предварительных договорённостей. Но из Стамбула разъехались с определённым оптимизмом по поводу возможных договорённостей, во всяком случае, по комментариям и с нашей, и с росс. стороны. А потом вдруг всё резко оборвалось. Остаётся слушать рассказы участников. Может быть, когда-то обнаружатся и какие-то письменные свидетельства. Уже когда-то писал, что и как там произошло, мы узнаем очень нескоро. Если вообще узнаем.
detroytred написав:------------------ ЛАД На які жертви? ------------------ Наприклад, на деякі самі досі не здатні)) На мову перейшло. Погодилося з багатьма нововведеннями... Заради майбутнього країни.
На мову перейшли у 2022, а не в 2014. З якими "багатьма нововведеннями"? Не було ніяких жертв.
Ну да! Армовір прям по запиту усього суспільства)) Підняття комуналки теж. І т.д.
Для армовира не требовали и не приносили никаких жертв. Поднятие коммуналки никак не связано с революцией гидности. Это происходило и будет происходить и дальше по совершенно объективным причинам. Так же, как инфляция.
Та я не то штоб сильно по пафосным напиткам… а с недавнего времени и в принципе не по алкоголю)) работа обязывает месяцами сидеть трезвым… Сегодня ординарный день.. завтра надо собрать чумадан, а послезавтра на Африку. На месячишку, наверное. Посмотрим чем будет жить страна. Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.
Прохожий написав:бери Джек сингл баррель, без колы аж бегом)
Та я не то штоб сильно по пафосным напиткам… а с недавнего времени и в принципе не по алкоголю)) работа обязывает месяцами сидеть трезвым… Сегодня ординарный день.. завтра надо собрать чумадан, а послезавтра на Африку. На месячишку, наверное. Посмотрим чем будет жить страна. Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.
тем более, нужен не ординарный напиток) кстати сингл не то что пафосный, не такой жёсткий из пафосных у Джека есть Sinatra)))
удачи)
апд кстати появились достойные машины для ответки кацапне?
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 31 гру, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.