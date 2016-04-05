fler написав:Поясніть мені, як можна після цього --------------------- ЛАД Харьков обстреляли около 19 часов. Я слышал 6 прилётов. Было очень громко. ---------------------- одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так: ---------------------- ЛАД .. как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием... Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России . .. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy. ----------------------- Таке враження, що ракети на Харків наводить ЛАД.
Есть объективные факты, которые не зависят от наших взглядов и желаний. ..Возможно, Чалый, скажем мягко, исказил картину.
До чого тут Чалий (чи Чаус)? Це ж ви (а не він) сюди притягнули ті "факти", які вам здаються об'єктивними і водночас ви пишете "Возможно, Чалый, исказил картину". Краще розкажіть, з якою метою ви несете пропаганду, що пуйло хоче миру? Триваючі ракетні обстріли мирних об'єктів, викрадення тисяч дітей, зерна, обладнання та інші різні злочини - це від бажання миру?
Ну да, Вы сейчас исказили мой пост, приписав мне слова Чалого. Рассказ о переговорах принадлежит не мне, я на них не присутствовал и ничего говорить не могу. Никакую пропаганду я сюда не несу, но разрыв переговоров тогда, вероятно, был ошибкой. Не знаю, чем это было вызвано. При этом рассказ Чалого (а не Чауса. Вы ссылки посмотреть поленились?) были опубликованы в нашей прессе. Наши СМИ (я привёл ссылки на rtvi и Фокус, думаю, можно найти и у других) тоже, по Вашему мнению, занимаются пропагандой, "що пуйло хоче миру"?