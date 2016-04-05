RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6129613061316132>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:50

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Поясніть мені, як можна після цього
---------------------
ЛАД
Харьков обстреляли около 19 часов.
Я слышал 6 прилётов. Было очень громко.
----------------------
одразу в наступному пості виправдовувати пуйла ось так:
----------------------
ЛАД
.. как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием... Путин через неделю после 24 февраля прошлого года понял, что совершил ошибку, и постарался сделать все возможное для заключения соглашения с Украиной и Стамбульского коммюнике. Это было его личное решение принять текст этого коммюнике, которое было совершенно далеким от первоначального предложения России, ультимативного предложения России . .. Это очень важно помнить", - заявил Чалый на дебатах в Geneva Centre for Security Policy.
-----------------------
Таке враження, що ракети на Харків наводить ЛАД.


Есть объективные факты, которые не зависят от наших взглядов и желаний. ..Возможно, Чалый, скажем мягко, исказил картину.

До чого тут Чалий (чи Чаус)? Це ж ви (а не він) сюди притягнули ті "факти", які вам здаються об'єктивними і водночас ви пишете "Возможно, Чалый, исказил картину". Краще розкажіть, з якою метою ви несете пропаганду, що пуйло хоче миру? Триваючі ракетні обстріли мирних об'єктів, викрадення тисяч дітей, зерна, обладнання та інші різні злочини - це від бажання миру? :shock:

Ну да, Вы сейчас исказили мой пост, приписав мне слова Чалого. Рассказ о переговорах принадлежит не мне, я на них не присутствовал и ничего говорить не могу.
Никакую пропаганду я сюда не несу, но разрыв переговоров тогда, вероятно, был ошибкой. Не знаю, чем это было вызвано.
При этом рассказ Чалого (а не Чауса. Вы ссылки посмотреть поленились?) были опубликованы в нашей прессе. Наши СМИ (я привёл ссылки на rtvi и Фокус, думаю, можно найти и у других) тоже, по Вашему мнению, занимаются пропагандой, "що пуйло хоче миру"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27090
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4824 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:51

І таке буває - 5та доба на вогневій ;)

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:А ти де є?
самые умные глаза видишь? это я

А мені цього року так випало зустрічати Новий рік :D
https://youtube.com/shorts/k7fQNl4-iR8? ... ZEWheCtIKV
Правда в мене тут буржуйка кругла.
Але аналогічний ролик можу зняти :D - я якраз в таких же зелених шкарпетках ЗСУ :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5739
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:54

  Hotab написав:Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.

Это то, что может сделать очень больно рашикам ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8921
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:55

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 гру, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21525
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2348 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:55

  Hotab написав:Я вже не витримав…

Зображення

Пепсі працює в мордорі
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Нед 31 гру, 2023 22:01, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 19.02.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:57

  fler написав:Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі :wink: Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.

Зображення
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 19.02.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:05

  sergey_sryvkin написав:
  fler написав:Приєднуюсь, я теж не чекаю півночі :wink: Не знаю, як викласти фото, тому просто зазначу, що цього разу вживаю "St-REMY Extra old XO". Сподіваюся, що 2024 принесе нам Перемогу.

Зображення

А на ноуте фильмец 9 или 10 ярдов ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8921
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8921
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:10

pesikot так :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 19.02.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:12

budivelnik написав:Є фронт

З новим роком :)

Зображення
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 19.02.14
Подякував: 542 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6129613061316132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 148746
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 536509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15719
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.