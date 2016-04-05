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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6129613061316132
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:14

  lapay написав:.............
Треба дивитись текст стамбульских угод, Чаус кадр овоча, якого пригріли зелені, вірити йому на слово не можна.

Чалый А.А. (не Чаус!) - "кадр овоча, якого пригріли зелені"?
По его биографии. изложенной здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, не вижу ни первого, ни второго.
Последняя официальная должность:
З вересня 2006 по 2008 — заступник голови Секретаріату Президента України

Это при Ющенко.
Перед этим
После ухода из внешнеполитического ведомства А.Чалый два года провел в бизнес-среде - занимал пост вице-президента консорциума "Индустриальная группа", управляющего активами крупной промышленно-инвестиционной корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

https://rus.lb.ua/file/person/3355_chaliy_aleksandr_aleksandrovich.html.
Для тех, у кого плохая память, напомню, что ИСД это не политическая партия, а чисто промышленно-инвестиционная корпорация.
Ни при "овочі", ни при "зелених" никаких должностей не занимал и не занимает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:16

  freeze написав:
Shaman написав:факт один - перемовини наразі Раші потрібні набагато більше, ніж Україні


Один бывший уважаемый форумчанин, запамятовал его ник, часто повторял - Никто не знает будущего.

В наших диких і прекрасних степах майбутнього не знає ніхто.)
Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Радості й достатку вашим родинам і нарік дочекатись цеї днини і цеї години!
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