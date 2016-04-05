Чалый А.А. (не Чаус!) - "кадр овоча, якого пригріли зелені"?
По его биографии. изложенной здесь -
Последняя официальная должность:
З вересня 2006 по 2008 — заступник голови Секретаріату Президента України
Это при Ющенко.
Перед этим
После ухода из внешнеполитического ведомства А.Чалый два года провел в бизнес-среде - занимал пост вице-президента консорциума "Индустриальная группа", управляющего активами крупной промышленно-инвестиционной корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).
Для тех, у кого плохая память, напомню, что ИСД это не политическая партия, а чисто промышленно-инвестиционная корпорация.
Ни при "овочі", ни при "зелених" никаких должностей не занимал и не занимает.