Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
Banderlog написав:.......... В наших диких і прекрасних степах майбутнього не знає ніхто.) Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Радості й достатку вашим родинам і нарік дочекатись цеї днини і цеї години!
Приєднуюсь! І психічного здоров'я усім! Спокою і рівноваги!
Hotab написав:Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.
Это то, что может сделать очень больно рашикам ?
Плять(( ні( Хочецця дива в цю чудову ніч, але я не вмію брехати. Звичайних мі8 багато. І пілотів під них. Пішли безробітні цивільні. Це все дрочилово як для цієї війни. Але принаймні пілоти літають. А це важливо. Може колись будуть і в вертольотах свої «Ф16» , і тоді в тонусі пілоти… як….
fler, если говорить о моих личных взглядах, то мне сегодня ближе позиция ISW:
Россия придерживается своих максималистских целей в Украине и не заинтересована в добросовестных переговорах, несмотря на сообщения о том, что западные чиновники становятся более склонными к возможным переговорам Украины с Россией о прекращении войны. Неназванный представитель администрации Байдена и европейский дипломат рассказали Politico в статье, опубликованной 27 декабря, что администрация Байдена и европейские чиновники смещают свое внимание с поддержки полной победы Украины над Россией на улучшение позиции Украины в предполагаемых возможных переговорах с Россией о прекращении войны. .[34] Politico отметил, что такие переговоры, скорее всего, вынудят Украину уступить территорию России.[35] Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 27 декабря, что Запад намерен заморозить войну на Украине, а затем представить ее как победу, и риторически спросил, каких побед добились Соединенные Штаты во Вьетнаме, Афганистане и Ираке после того, как попытались сделать то же самое.[36] ] Ссылки Лаврова на участие США во Вьетнаме, Афганистане и Ираке позволяют предположить, что Лавров рассматривает западную дискуссию о заморозке войны и подготовке к возможным украинским переговорам с Россией как готовность Запада признать поражение Украины. Заявление Лаврова также согласуется с недавними заявлениями российских официальных лиц о том, что Россия не заинтересована в замораживании войны или проведении честных переговоров и будет продолжать преследовать свои экспансионистские территориальные цели и усилия по «демилитаризации» Украины.[37] Ранее ISW подсчитала, что временное прекращение огня, скорее всего, даст российским военным время подготовиться к новой агрессии против Украины, и что Россия в конечном итоге все равно будет придерживаться тех же максималистских целей для этой новой агрессии.
Hotab написав:Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.
Это то, что может сделать очень больно рашикам ?
Плять(( ні( Хочецця дива в цю чудову ніч, але я не вмію брехати. Звичайних мі8 багато. І пілотів під них. Пішли безробітні цивільні. Це все дрочилово як для цієї війни. Але принаймні пілоти літають. А це важливо. Може колись будуть і в вертольотах свої «Ф16» , і тоді в тонусі пілоти..
Працюють як і ви в ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» - найбільший вертолітний оператор України, більше десяти років працює у гуманітарних, стабілізаційних і миротворчих місіях по всьому світу.?
Техніки своєї не мають, беруть в аренду в МВС та ЗСУ. Вартість аренди державного гелікоптера приватній компанії скільки зараз? . Бо раніше було 30 тис. грн за місяць.
Hotab написав:Машин навезли в Украину . Много. Но и штат 100% комплектный. Нет вакансий. Все при деле.
Это то, что может сделать очень больно рашикам ?
Плять(( ні( Хочецця дива в цю чудову ніч, але я не вмію брехати. Звичайних мі8 багато. І пілотів під них. Пішли безробітні цивільні. Це все дрочилово як для цієї війни. Але принаймні пілоти літають. А це важливо. Може колись будуть і в вертольотах свої «Ф16» , і тоді в тонусі пілоти… як….
Иногда лучше пить, чем говорить правду ))) Всех с прошедшим, тяжёлым 2023. Пусть 2024 будет легче, запад пусть под елку принесет много тяжёлых вооружений и ров с крокодилами. Всем кто на передовой вернуться в 2024 в мирную жизнь без царапин и потёртостей.
ЛАД написав:fler, если говорить о моих личных взглядах, то мне сегодня ближе позиция ISW:
... администрация Байдена и европейские чиновники смещают свое внимание с поддержки полной победы Украины . .. такие переговоры, скорее всего, вынудят Украину уступить территорию России...Сергей Лавров заявил 27 декабря, что Запад намерен заморозить войну на Украине.. Лавров рассматривает ...готовность Запада признать поражение Украины... Заявление Лаврова также согласуется...