RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6130613161326133
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:13

  wadimk написав:"Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну"
https://inkorr.com/prikordonniki-vitagl ... inu-210867
Ширина Тисы из вики 10-40 м. Сколько там плыть? 30 сек. Даже при 4гр.С. Правда с таким пузом...ну не знаю.

Та течія
yama
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8904 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:19

yama чекаємо, Летусрок вийде на звʼязок чи ні.

І Маза5 якось перелякано забіг і зник. Може з гори піп Іван писав і зник звʼязок.. :roll:
Hotab
 
Повідомлень: 10517
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:24

  Успіх написав:
  pesikot написав:Тіки, коли тебе будуть бити по морді, то не жалійся
А бити будуть

А також тобі в ТЦК доведуть список, куди ти не можешь ходити і ти туди не підешь
Так я там вище писав, що зразу б уточнив свої права/повноваження!

А на рахунок бити - так ми не будемо ходити по одному, чи двоє)) + перцовка для самозахисту в кишені))
А якщо дозволять застосовувати зброю при самозахисті, то взагалі, краще зразу мовчки витягувати документи для нас на показ :lol:

Кажуть що штат ТЦК складає 90-100 тис, так що вперід , вимагайте ротацію вже . Я не проти нехай успіх замінить тцк
yama
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8904 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Кажуть що штат ТЦК складає 90-100 тис, так що вперід , вимагайте ротацію вже . Я не проти нехай успіх замінить тцк

там всі блатні пристроєні.
трактором не витягнеш.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:31

  Hotab написав:maza5 ,
Мася , я вообще не понял что ты хотел сказать. Честно. :mrgreen:
Ты уже прямо скажи, чем ты недоволен. Или наоборот , счастлив))

Быстро вы украинский забыли если не поняли то сообщение.
Днепропетровская частная компания, директор Ткаченко Владимир Владимирович.
ЧАО «Авиакомпания «Украинские вертолеты»
Техники своей нет, арендуют более 25 вертолётов в МВД и ВСУ.
https://sudreporter.org/ne-povernuv-ver ... zali-sudu/
maza5
 
Повідомлень: 386
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:32

maza5 ,
Плять , масюня, що мені треба робити з цією інфо?
:D

Шото поток сознания 5-го масика закончился ни на чем..
заходи, если что
В любом новогоднем состоянии. Ты слишком редкий, чтобы перебирать твоими состояниями.
:lol:
Hotab
 
Повідомлень: 10517
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:56

Зображення
ещё б 200х в пакетах принесли
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21525
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2349 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:00

  fler написав:
  ЛАД написав:fler, если говорить о моих личных взглядах, то мне сегодня ближе позиция ISW:
... администрация Байдена и европейские чиновники смещают свое внимание с поддержки полной победы Украины . .. такие переговоры, скорее всего, вынудят Украину уступить территорию России...Сергей Лавров заявил 27 декабря, что Запад намерен заморозить войну на Украине.. Лавров рассматривает ...готовность Запада признать поражение Украины... Заявление Лаврова также согласуется...

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-27-2023


Тобто "пуйло хоче миру" вам не дуже близько, а ближче позиція його коня - "запад визнає поразку України", яку ви видаєте за позицію ISW. З новим роком, "ні разу нє пропагандон" :wink:

Желаю, чтобы в Новый год у Вас с мозгами наладилось.
Где я что "видаю"?
Я полностью процитировал взгляд ISW на сегодняшнюю ситуацию. Там, по-моему, ясно отмечается, что "Россия придерживается своих максималистских целей в Украине и не заинтересована в добросовестных переговорах".
Или Вы сегодня уже слишком сильно отметили? Тогда перечитайте завтра.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27093
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4824 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 6130613161326133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 148772
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 536542
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15729
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10762)
31.12.2023 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.