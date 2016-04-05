wadimk написав:"Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну" https://inkorr.com/prikordonniki-vitagl ... inu-210867 Ширина Тисы из вики 10-40 м. Сколько там плыть? 30 сек. Даже при 4гр.С. Правда с таким пузом...ну не знаю.
pesikot написав:Тіки, коли тебе будуть бити по морді, то не жалійся А бити будуть
А також тобі в ТЦК доведуть список, куди ти не можешь ходити і ти туди не підешь
Так я там вище писав, що зразу б уточнив свої права/повноваження!
А на рахунок бити - так ми не будемо ходити по одному, чи двоє)) + перцовка для самозахисту в кишені)) А якщо дозволять застосовувати зброю при самозахисті, то взагалі, краще зразу мовчки витягувати документи для нас на показ
Кажуть що штат ТЦК складає 90-100 тис, так що вперід , вимагайте ротацію вже . Я не проти нехай успіх замінить тцк
Hotab написав:maza5 , Мася , я вообще не понял что ты хотел сказать. Честно. Ты уже прямо скажи, чем ты недоволен. Или наоборот , счастлив))
Быстро вы украинский забыли если не поняли то сообщение. Днепропетровская частная компания, директор Ткаченко Владимир Владимирович. ЧАО «Авиакомпания «Украинские вертолеты» Техники своей нет, арендуют более 25 вертолётов в МВД и ВСУ. https://sudreporter.org/ne-povernuv-ver ... zali-sudu/
ЛАД написав:fler, если говорить о моих личных взглядах, то мне сегодня ближе позиция ISW:
... администрация Байдена и европейские чиновники смещают свое внимание с поддержки полной победы Украины . .. такие переговоры, скорее всего, вынудят Украину уступить территорию России...Сергей Лавров заявил 27 декабря, что Запад намерен заморозить войну на Украине.. Лавров рассматривает ...готовность Запада признать поражение Украины... Заявление Лаврова также согласуется...
Тобто "пуйло хоче миру" вам не дуже близько, а ближче позиція його коня - "запад визнає поразку України", яку ви видаєте за позицію ISW. З новим роком, "ні разу нє пропагандон"
Желаю, чтобы в Новый год у Вас с мозгами наладилось. Где я что "видаю"? Я полностью процитировал взгляд ISW на сегодняшнюю ситуацию. Там, по-моему, ясно отмечается, что "Россия придерживается своих максималистских целей в Украине и не заинтересована в добросовестных переговорах". Или Вы сегодня уже слишком сильно отметили? Тогда перечитайте завтра.