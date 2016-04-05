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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:35
Hotab написав:
И это Витальон не пришел. А то б мы…..
Витас. Вообще ж важнее потери людей и техники. Излом военной машины. Принеси мне под елочку, да?
Походу, африканский климат и ограничение воды сильно сказываются на психике людей
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:38
Investor_K
Все может быть. Только я тут причем, музыкант?
Я в Кампусе праздную.
А вот ты с 4-мы хатами и миллионами депозитов опустился до каруселей, чем опозорил свой прошлый ник. Стыдно должно быть.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 січ, 2024 00:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:41
Hotab написав:Investor_K
Все может быть. Только я тут причем, моцарт?
И моцарт из Полтавы, и косс из Одессы, и харизма из Днепра
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:44
Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:46
fler написав:
Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
Надеюсь вы не про промову зеленського)) і не про обстріл
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:51
fler написав:
Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
Схоже, що Ви вже підготовлені
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:53
Hotab написав:Investor_K
Все может быть. Только я тут причем, моцарт?
Я в Кампусе праздную.
А вот ты с 4-мы хатами и миллионами депозитов опустился до каруселей, чем опозорил свой прошлый ник.
Ты облажался и лох. Я не Моцарт.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:54
Investor_K , чучело, мне вообще неважно кто ты. Если ты наебенилось , закрой пиздак и иди спать.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:57
Hotab написав:Investor_K
, чучело, мне вообще неважно кто ты. Если ты наебенилось , закрой пиздак и иди спать.
Хобот обкончавшийся. С Новым годом тебя!
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:00
З Новим роком. Слава Україні!
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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