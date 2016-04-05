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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6132613361346135>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:35

  Hotab написав:И это Витальон не пришел. А то б мы…..
Витас. Вообще ж важнее потери людей и техники. Излом военной машины. Принеси мне под елочку, да?

Походу, африканский климат и ограничение воды сильно сказываются на психике людей
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:38

Investor_K
Все может быть. Только я тут причем, музыкант?
Я в Кампусе праздную.
А вот ты с 4-мы хатами и миллионами депозитов опустился до каруселей, чем опозорил свой прошлый ник. Стыдно должно быть.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 січ, 2024 00:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:41

  Hotab написав:Investor_K
Все может быть. Только я тут причем, моцарт?

И моцарт из Полтавы, и косс из Одессы, и харизма из Днепра
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:44

Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:46

  fler написав:Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((

Надеюсь вы не про промову зеленського)) і не про обстріл
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:51

  fler написав:Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((

Схоже, що Ви вже підготовлені
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:53

  Hotab написав:Investor_K
Все может быть. Только я тут причем, моцарт?
Я в Кампусе праздную.
А вот ты с 4-мы хатами и миллионами депозитов опустился до каруселей, чем опозорил свой прошлый ник.

Ты облажался и лох. Я не Моцарт.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:54

Investor_K , чучело, мне вообще неважно кто ты. Если ты наебенилось , закрой пиздак и иди спать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:57

  Hotab написав:Investor_K , чучело, мне вообще неважно кто ты. Если ты наебенилось , закрой пиздак и иди спать.

Хобот обкончавшийся. С Новым годом тебя!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 01:00

З Новим роком. Слава Україні!
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