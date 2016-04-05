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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:02
Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
, чучело, мне вообще неважно кто ты. Если ты наебенилось , закрой пиздак и иди спать.
Хобот обкончавшийся. С Новым годом тебя!
Спасибо, кончелыга опущенная. Тебя надо поздравлять, или твой год и так будет такой же никчемный, как и прошедший? Между банком и обменкой? До победы? (Подскуливая «а год назад было 8 кгрн с круга» )
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:09
З Новим роком всіх, хто вірить у нашу перемогу та чекає на неї! Нехай 2024 рік стане роком перемоги України та принесе вам щастя, здоров'я, благополуччя, втілення мрій!
А дивА неодмінно стануться
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:15
beee написав: fler написав:
Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
Надеюсь вы не про промову зеленського)) і не про обстріл
новогоднее чудо которого все мы ждали это Investor_K опустивший головой в унитаз хотаба
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:18
vitaliiangel написав: beee написав: fler написав:
Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
Надеюсь вы не про промову зеленського)) і не про обстріл
новогоднее чудо которого все мы ждали это Investor_K опустивший головой в унитаз хотаба
Голова в унитазе, а хобот по канализационной трубе вниз. Но он хороший парень. Просто пьяный.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:19
Filrainman написав:
Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
плюсую і приєднуюся до побажань та вітань
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:23
Investor_K][quote="5667927:beee написав: fler написав:
Де новорічне диво? Скільки ще чекати?(((
Надеюсь вы не про промову зеленського)) і не про обстріл
новогоднее чудо которого все мы ждали это Investor_K опустивший головой в унитаз хотаба[/quote]
Голова в унитазе, а хобот по канализационной трубе вниз. Но он хороший парень. Просто пьяный.
Я тебе трезвого парня в рот засуну. Отзовись в личке))
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:27
Investor_K написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Надеюсь вы не про промову зеленського)) і не про обстріл
новогоднее чудо которого все мы ждали это Investor_K опустивший головой в унитаз хотаба
Голова в унитазе, а хобот по канализационной трубе вниз. Но он хороший парень. Просто пьяный.
якщо в слові "хотаб" переставити певні літери, то отримаєм "хобат", і не важливо хто з обох що, і як в унітазі зустрів на Новий Рік
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Додано: Пон 01 січ, 2024 01:30
Investor_K написав:
Голова в унитазе, а хобот по канализационной трубе вниз.
Говорят как встретишь новый год так его и проведёшь.
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Bukka
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