Filrainman написав:Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
Filrainman написав:Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
плюсую і приєднуюся до побажань та вітань
Приєднуюсь та бажаю форумчанам усього найкращого у Новому Році. Особливо підтримую оце - Головне залишатись «людиною»
Всіх з Новим Роком. Сподіваюсь це буде рік нашої перемоги та успішного заиершення війни. @freeze та @холява - ви справжні герої які роблять все (і навіть більше) для нашої перемоги. @Долярчик - я теж за 22 місяці стомився, але розумію що шанси на демобілізацію навіть після 24х місяців з яких 12+ УБД малоймовірні @bobua - при всій повазі зараз ви жертва Стокгольмського Синдрому, всі ваші питаня повинні бути спрямовані до держави(і без ідей в стилі Шарикова), а не до тих кого ви вважаєте "ухилянтами". Хотаб, будівельник, детроєд - радий що вам вдалося "домовитися", але я платив податки в т.ч. для того щоб ви захищали мене, а в результаті сам захищаю ваше життя та нерухомість.
З Новим Роком! Віднині за рік та від року повік! Ну і стійкості хоч трохи як в сьогоднішнього ювіляра.
"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - прокоментував мер міста Андрій Садовий https://www.unian.ua/war/muzey-general- ... 98945.html