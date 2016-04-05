Filrainman написав:Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
Filrainman написав:Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
плюсую і приєднуюся до побажань та вітань
Приєднуюсь та бажаю форумчанам усього найкращого у Новому Році. Особливо підтримую оце - Головне залишатись «людиною»
Всіх з Новим Роком. Сподіваюсь це буде рік нашої перемоги та успішного заиершення війни. @freeze та @холява - ви справжні герої які роблять все (і навіть більше) для нашої перемоги. @Долярчик - я теж за 22 місяці стомився, але розумію що шанси на демобілізацію навіть після 24х місяців з яких 12+ УБД малоймовірні @bobua - при всій повазі зараз ви жертва Стокгольмського Синдрому, всі ваші питаня повинні бути спрямовані до держави(і без ідей в стилі Шарикова), а не до тих кого ви вважаєте "ухилянтами". Хотаб, будівельник, детроєд - радий що вам вдалося "домовитися", але я платив податки в т.ч. для того щоб ви захищали мене, а в результаті сам захищаю ваше життя та нерухомість.
З Новим Роком! Віднині за рік та від року повік! Ну і стійкості хоч трохи як в сьогоднішнього ювіляра.
"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - прокоментував мер міста Андрій Садовий https://www.unian.ua/war/muzey-general- ... 98945.html
candle645 написав:І поки "модератори" сплять - хОтаб знову "порішав" питання в Україні і поїхав працювати на свого чорношкірого(?) африканського хазяїна.
Хтось же має утримувати тебе в ЗСУ зараз своїми податками Я тобі повертаю твої податки
Мої «хазяїни» в Україні, замовники в Нью Йорку , спонсори (найбільші) там само. Коли поїду - повідомлю додатково. Не розстраюйся, як я буду потрібний - мені скажуть. Ти відчуєш моральне задоволення, проте лише частково. Бо повне задоволення ти б відчув якби я був в окопі, а цього не буде.
Це найбільші тендери по сумі Перше місце отримує "Енергоатом", який за 16,4 млрд грн замовив обладнання для впровадження ядерної установки АР1000
Друже місце Служба відновлення та розвитку інфраструктури (СВРІ) у Запорізькій обл. , яка 5,4 млрд грн робить інженерні та будівельні роботи.
Третє місце СВРІ у Львівській обл на 5,3 млрд грн теж інженерні та будівельні роботи
4. СВРІ у Дніпропетровській обл. за 5,3 млрд грн робить будівництво магістрального водогону р. Інгулець – Південне водосховище 5. СВРІ у Дніпропетровській обл. на 5,2 млрд грн будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець 6. СВРІ у Полтавській обл. за 2,8 млрд грн замовив реконструкцію електричної підстанції 7. ДП "Дороги Сумщини" на 2,8 млрд грн закупив утримання автомобільних доріг 8. СВРІ в Одеській обл. за 2,5 млрд грн робить будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач 9. АТ "Вінницяобленерго" на 2,49 млрд грн купив електричну енергію для компенсації технологічних втрат 10. СВРІ Одеській обл. за 2,45 млрд грн замовив будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач
Хто був найбільшими замовниками за 2023 рік? Топ-3 по сумі:
🪖Міністерство оборони України, більше ніж на 37 млрд грн “Укргазвидобування” більше ніж на 34 млрд грн “Енергоатом” більше ніж 28 млрд грн
ТОП-5 переможців тендерів (по обʼєму укладених угод):
“Автомагістраль-Південь”, на більше 24,7 млрд грн “Ростдорстрой” на більше 22,3 млрд грн “Укрнафта” на більше 15 млрд грн. “Онур Конструкціон Інтернешнл” на 14 млрд грн “Група Компаній “Автострада” з сукупною сумою угод на більше 13 млрд грн
4 з 5 це ті самі компанії, які були лідерами підрядів часів "Великого будівництва" (ще ЗМІ їх називали «дорожнім картелем»)
у нас почалась атака шахідів майже з перших хвилин НР. на власні очі бачив як збили 2 (один впав в море точно), летіли з Криму
У Новорічну ніч російська армія кілька разів атакувала Одесу ударними дронами.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, по обласному центру було завдано декілька ударів. За попередніми даними, є п’ять "локацій", які постраждали, зокрема приватні та багатоповерхові житлові будинки.
"Є пряме влучання у багатоповерхівку…(Жемчужина44). Внаслідок російської атаки постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці", - розповів посадовець.
"Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 Shahed-136/131", - повідомили Повітряні сили.
У свою чергу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук подякував захисникам неба за роботу. "Усім велика подяка за бойову роботу! Рік тому у новорічну ніч захисники неба знищили 45 "шахедів". Сьогодні – 87! Тримаймо небо!", - прокоментував Олещук.