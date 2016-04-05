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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6132613361346135
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:45

  vitaliiangel написав:prodigy в кадор на каманина был прилёт, я в 2018 смотрел там помещение под коммерцию.

це і є та Жемчужина 44 (а написав же)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всім Доброго Ранку !

Мені не відомо що буде в 2024 році , але я бажаю всім ЗДОРОВ,Я .
Нехай всіх обрегає Господь !
Кожному по Ангелу -Охоронцю !
Всім вижити і врешті решт , щоб закінчилась війна !
Дякую ВСІМ з ким спілкувався , за добрі побажання .
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:27

  vitaliiangel написав:prodigy в кадор на каманина я в 2018 смотрел там помещение под коммерцию.

І шо, не дали?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:44

  candle645 написав:Всіх з Новим Роком.
Сподіваюсь це буде рік нашої перемоги та успішного заиершення війни.
@freeze та @холява - ви справжні герої які роблять все (і навіть більше) для нашої перемоги.
@Долярчик - я теж за 22 місяці стомився, але розумію що шанси на демобілізацію навіть після 24х місяців з яких 12+ УБД малоймовірні
@bobua - при всій повазі зараз ви жертва Стокгольмського Синдрому, всі ваші питаня повинні бути спрямовані до держави(і без ідей в стилі Шарикова), а не до тих кого ви вважаєте "ухилянтами".
Хотаб, будівельник, детроєд - радий що вам вдалося "домовитися", але я платив податки в т.ч. для того щоб ви захищали мене, а в результаті сам захищаю ваше життя та нерухомість.


Так, державу, і держ.владу багато в чому можна звинуватити.
Інша влада можливо не припустилась би стількох помилок...

Але.
Навіть наявна влада залежить (передусім) від тиску тих “кого я вважаю ухилянтами”.
І тому питання у мене будуть до всіх тих “пересічних”, що вже 22міс хочуть кордонів 91р (але не від себе, а від того 1% населення який вже на фронті) і хочуть новобудів у тилу (замість укріплень на фронті).
Поки вони не думають про максимально можливу безпеку на фронті (хоч би і для себе, коли прийде час замінювати), я не думатиму про їхні зручності чи незручності...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:07

  prodigy написав:
"Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 Shahed-136/131", - повідомили Повітряні сили.

У свою чергу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук подякував захисникам неба за роботу. "Усім велика подяка за бойову роботу! Рік тому у новорічну ніч захисники неба знищили 45 "шахедів". Сьогодні – 87! Тримаймо небо!", - прокоментував Олещук.

Через 2..4 года это станет скучной обыденностью.
Моя 3 летняя дочь уже понимает разницу в воздушных целях.
Мудрое общество решило, что люди 3 сорта не достойны на тихую жизнь за границей.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Маємо жити за правилом: або працюєш, або воюєш» . Зеленський.
Ну працювати можна й неофіційно, тому тут треба уточнювати) Й то не факт, що при наявності працевлаштування тебе не заберуть воювати...
Howl
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