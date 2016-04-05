Додано: Пон 01 січ, 2024 12:58

candle645 написав: детроєд - радий що вам вдалося "домовитися", але я платив податки в т.ч. для того щоб ви захищали мене, а в результаті сам захищаю ваше життя та нерухомість. детроєд - радий що вам вдалося "домовитися", але я платив податки в т.ч. для того щоб ви захищали мене, а в результаті сам захищаю ваше життя та нерухомість.

КіндлВибачаюсь, що не герой, Прометей тощо. І вдячний Вам за Вашу сьогоднішню службу.Стосовно ж Вашого бачення.Питання: чим тепер вже Ваші нові вигадки зі стелі (про домовились) та претензії (що невідомо звідки виникнуте у Вас бажання-сподівання про мій обов'язок в результаті Вас захищати) відрізняються від попередників? Чим?Надайте конкретні дані, факти, підстави звідки Ви оце взяли.Чи также, як і попередники, ні слова у відповідь?Сенс нагадувати, що там, де гроші, там контракт. З чітким визначенням термінів, обов'язків. Контракт скічився і гудбай.Срочну службу Ви і Ко служили? То вона саме для того, щоб *в результаті* саме Вас, платників податків призвати захищати. Не служили, так питання не до мене.Для того, щоб Вас захищали за Ваші податки, потрібна ВІДПОВІДНА загрозам контрактна армія.Щоб Вас захищали з-за почуття долгу і тра-ля-ля, потрібен совок з його піснями і кадрова армія.А я навчав..., щоб коли я звільнюсь, вони стали на моє місце служити. І в бюджет заносив гарні доляри за навчання туркменів, в'єтнамців, африканців всіх мастей, китайців. Особливо коли грошове забезпечення було рівно 11 долярів в мене.Вийдуть зі строю ті, кого я підготовив, займу їх місце я. Вийдуть зі строю кулеметники, то тоді займу їх місце я.Саме такий порядок. Він зарання!!! визначений. І цивільні чомусь не мали бажання йти на роки в сапоги та підкору вначальникам, вдисципліну та взобов'язання.Результат від мене --- оті літаки, що після Ваших податків, ще літають; отой інженерно-технічний та льотний склад, який після Ваших податків, ще є; оті викладачі, що досі, після Ваших податків, ще досі проводять підготовку наступних.Чи Ви мали надію, що за Ваші оті податки, буде диво? Тоді поясніть чому воно повинно бути.Цікаве лише обгрунтування, пояснення, підстави, а не хатєлки, вигадки, бажання дописувачів.Їх безліч... абсолютно безпідставних.