це і є та Жемчужина 44 (а написав же)
|
|
|
Додано: Пон 01 січ, 2024 10:45
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всім Доброго Ранку !
Мені не відомо що буде в 2024 році , але я бажаю всім ЗДОРОВ,Я .
Нехай всіх обрегає Господь !
Кожному по Ангелу -Охоронцю !
Всім вижити і врешті решт , щоб закінчилась війна !
Дякую ВСІМ з ким спілкувався , за добрі побажання .
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:27
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:44
Так, державу, і держ.владу багато в чому можна звинуватити.
Інша влада можливо не припустилась би стількох помилок...
Але.
Навіть наявна влада залежить (передусім) від тиску тих “кого я вважаю ухилянтами”.
І тому питання у мене будуть до всіх тих “пересічних”, що вже 22міс хочуть кордонів 91р (але не від себе, а від того 1% населення який вже на фронті) і хочуть новобудів у тилу (замість укріплень на фронті).
Поки вони не думають про максимально можливу безпеку на фронті (хоч би і для себе, коли прийде час замінювати), я не думатиму про їхні зручності чи незручності...
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:07
Через 2..4 года это станет скучной обыденностью.
Моя 3 летняя дочь уже понимает разницу в воздушных целях.
Мудрое общество решило, что люди 3 сорта не достойны на тихую жизнь за границей.
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:58
Кіндл
Вибачаюсь, що не герой, Прометей тощо. І вдячний Вам за Вашу сьогоднішню службу.
Стосовно ж Вашого бачення.
Питання: чим тепер вже Ваші нові вигадки зі стелі (про домовились) та претензії (що невідомо звідки виникнуте у Вас бажання-сподівання про мій обов'язок в результаті Вас захищати) відрізняються від попередників? Чим?
Надайте конкретні дані, факти, підстави звідки Ви оце взяли.
Чи также, як і попередники, ні слова у відповідь?
Сенс нагадувати, що там, де гроші, там контракт. З чітким визначенням термінів, обов'язків. Контракт скічився і гудбай.
Срочну службу Ви і Ко служили? То вона саме для того, щоб *в результаті* саме Вас, платників податків призвати захищати. Не служили, так питання не до мене.
Для того, щоб Вас захищали за Ваші податки, потрібна ВІДПОВІДНА загрозам контрактна армія.
Щоб Вас захищали з-за почуття долгу і тра-ля-ля, потрібен совок з його піснями і кадрова армія.
А я навчав..., щоб коли я звільнюсь, вони стали на моє місце служити. І в бюджет заносив гарні доляри за навчання туркменів, в'єтнамців, африканців всіх мастей, китайців. Особливо коли грошове забезпечення було рівно 11 долярів в мене.
Вийдуть зі строю ті, кого я підготовив, займу їх місце я. Вийдуть зі строю кулеметники, то тоді займу їх місце я.
Саме такий порядок. Він зарання!!! визначений. І цивільні чомусь не мали бажання йти на роки в сапоги та підкору вначальникам, вдисципліну та взобов'язання.
Результат від мене --- оті літаки, що після Ваших податків, ще літають; отой інженерно-технічний та льотний склад, який після Ваших податків, ще є; оті викладачі, що досі, після Ваших податків, ще досі проводять підготовку наступних.
Чи Ви мали надію, що за Ваші оті податки, буде диво? Тоді поясніть чому воно повинно бути.
Цікаве лише обгрунтування, пояснення, підстави, а не хатєлки, вигадки, бажання дописувачів.
Їх безліч... абсолютно безпідставних.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 січ, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Повістки вручають адресно, на роботі, на блокпостах та в публічних місцях. Володимир Фітьо пояснив, що вручати повістки можуть:
представники ТЦК;
представники органів місцевого влади;
представники ЖЕКів;
представники ОСББ;
керівники підприємств будь-якої форми власності;
----------------------------------------------------------
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:12
detroytred
Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів: персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
👉Як стверджується, реєстр "Оберіг" потрібен для ведення військового обліку.
👉Його мета - зменшити корупцію, маніпуляції з даними, і дубльовані повістки
⚫️ З електронних реєстрів до "Оберегу" автоматично потрапляють, зокрема:
Персональні дані: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім’ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо
▪️Службові дані: про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.
detroytred я там є, а ти?
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:21
Від радості))
Що всі, кому не ліньки, "дякують" за службу.
Краще пояснювати їм, ніж жалкувати, що так служив, а не байдикував, хабарив і т.д. Або як деякі мої колеги зараз просто лускаються від сміху, коли отих цивільних (які сміялися з військовослужбовців раніше, до війни. Що дурні служать, коли вони бабло загребають) тепер гребуть, як ... А вони стогнуть.
Тобто розплата.
Саме так. Новий рік. Гадаю, що треба може і по-новому -- переходити на новий формат спілкування. Я гарний учень, перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки, мовчати у відповідь, і далі, як нічого не бувало, -- запросто.
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|