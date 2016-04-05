|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:25
detroytred написав:
Або як деякі мої колеги зараз просто лускаються від сміху, коли отих цивільних (які сміялися з військовослужбовців раніше, до війни. Що дурні служать, коли вони бабло загребають) тепер гребуть, як ... А вони стогнуть.
Тобто розплата.
вот именно, за них вам и влетает, что кадровые тыловики теперь меняют тачки как перчатки, а людей не имевших к армии отношения, как мясо кидают в окопы. Жили бедно хватит. Пришла война - пора купить крутую тачку.
detroytred написав:
Я гарний учень, перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки, мовчати у відповідь, і далі, як нічого не бувало, -- запросто.
здесь есть и получше примеры. Не обязательно лаять на собаку в ответ. Можно ж креативнее ответить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 01 січ, 2024 13:28, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2349 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:26
detroytred написав:
перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки
А може щось корисне почнеш генерити? Ну наприклад згенерь похід в ТЦК добровольцем як професійний військовий офіцер честі, чи честь це не про тебе? Га?
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5914
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6767 раз.
- Подякували: 3038 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:28
Василь-Рівне написав:detroytred
Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів: персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
👉Як стверджується, реєстр "Оберіг" потрібен для ведення військового обліку.
👉Його мета - зменшити корупцію, маніпуляції з даними, і дубльовані повістки
⚫️ З електронних реєстрів до "Оберегу" автоматично потрапляють, зокрема:
Персональні дані: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім’ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо
▪️Службові дані: про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.
detroytred я там є, а ти?
І що тут дивного-то?
Я там не можу не бути апріорі.
Ти питання-то моє до тебе пам'ятаєш, коли своє нове задаєш?
Вдесяте нагадую: які в тебе проблеми, що досі не дійшов до фронту-то? Форумчани допоможуть.
Не генерь нового, спочатку про себе надай відповідь.
Чи ти два роки тут вихвалявся, як сидів у військоматі на першій неділі, тепер будеш ще два роки співати всім, що в реєстрі?
Питання в тому, чому до фронту досі не дійшов?
Ти ж це питав і отримав від мене відповідь.
А те, що я, як і ти, на обліку і мене також само, як тебе, поки! не призвали --- тут нічого нового.
Тому питання до тебе залишається. Зрозумів?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:29
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Або як деякі мої колеги зараз просто лускаються від сміху, коли отих цивільних (які сміялися з військовослужбовців раніше, до війни. Що дурні служать, коли вони бабло загребають) тепер гребуть, як ... А вони стогнуть.
Тобто розплата.
вот именно, за них вам и влетает, что кадровые тыловики теперь меняют тачки как перчатки, а людей не имевших к армии отношения, как мясо кидают в окопы. Жили бедно хватит. Пришла война - пора купить крутую тачку.
detroytred написав:
Я гарний учень, перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки, мовчати у відповідь, і далі, як нічого не бувало, -- запросто.
здесь есть и получше примеры. Не обязательно лаять на собаку в ответ. Можно ж креативнее ответить.
згідно законів Мерфі, оптимум настає, коли всі компетентні досягають межі компетентності, тобто кухарка стає Президентом, сінйор програміст штурбанфюрером, пілот кавалеристом
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 січ, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33740
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1566 раз.
- Подякували: 2736 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:31
flyman написав:
оптимум настає, коли всі компетентні досягають межі компетентності,
некомпетентность границ не имеет, поэтому непобедима.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2349 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:33
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки
А може щось корисне почнеш генерити? Ну наприклад згенерь похід в ТЦК добровольцем як професійний військовий офіцер честі, чи честь це не про тебе? Га?
Честь це про тебе.
Який вже он скільки часу на особисту адресу іншого бреше і бреше.
А тепер вже дійшов до того, що про честь йому розповідати почав.
Ти в розумі?
Доброволець -- це вже розряд героїв. Для честі ж цілком достатньо дотримуватися визначених законами правил.
Ти знов свої хатєлки генериш.
Давай про свій похід до фронту. Про свою честь, в твоїй логіці.
В одинадцяте: не генерь нового в мій бік, спочатку надай відповідь на питання стосовно себе.
Зрозумій: справа не в доброльному моєму призові у військо. Справа в тому, чи згоден я добровільно на оті посади.......
На ф-16 згоден, можу і доплатити за це.
А брати на себе відповідальність, щоб не по спеціальності накосячити на рівні стрілецького батальйону...
Або десь у глибокому тилу навісити на себе купу майна, яке роками чекало чергового цапа відбувайла...
Ці варіанти тільки за потребою саме в мені.
Це тобі, кулеметнику, легше робити вибір: просто йти або не йти.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 січ, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:40
detroytred написав:
Я там не можу не бути апріорі.
А ти спробуй, впевнений в тебе все вийде ти ж, на відміну від мене, професійний військовий, просто прийди в ТЦК і скажи, що я переживаю, ще мене немає в системі Оберіг, знайдіть мою особову справу і внесіть мене туди.
Там чуйні, доброзичливі люди, вони обов'язкову підуть тобі на зустріч, все зроблять і навіть позачергою повістку випишуть. detroytred я в тебе вірю, згенерь нарешті те, що від тебе вимагає офіцерська честь, війна на дворі як не як
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5914
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6767 раз.
- Подякували: 3038 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:51
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Я там не можу не бути апріорі.
А ти спробуй, впевнений в тебе все вийде ти ж, на відміну від мене, професійний військовий, просто прийди в ТЦК і скажи, що я переживаю, ще мене немає в системі Оберіг, знайдіть мою особову справу і внесіть мене туди.
Там чуйні, доброзичливі люди, вони обов'язкову підуть тобі на зустріч, все зроблять і навіть позачергою повістку випишуть. detroytred я в тебе вірю, згенерь нарешті те, що від тебе вимагає офіцерська честь, війна на дворі як не як
Ти будуєш на брехні. Що моїх особових справ нема, що мене можуть забути внести.
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
Так що там по тобі?
В дванадцяте нагадую. Чому не дійшов досі?
Розкажи, що там вимагає від мене офчесть? Діяти згідно законодавства.
Розкажи свої хатєлки.
Тільки яким боком ти з ними до мене, не забудь вказати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 січ, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:53
detroytred написав:
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2349 раз.
- Подякували: 3325 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:56
flyman написав: Hotab написав:
Коли кодер муха йде на пенсію але набирають двірників в цю ж компанію, Муха хапає метлу?
А сітківка в окопі може попрацювати трохи..
Після пепсі із спірітусом словогенератор хотаба працює як заглючений чатЖПТ.
Що хотів сказати?
Спробую перекласти: "Коли 8 років відвоюєте, як Хотаб, тоді будете йому вказувати, що робити".
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4518
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1178 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|149078
|
|
|6076
|536895
|
|
|1
|15850
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|