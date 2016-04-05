Додано: Пон 01 січ, 2024 13:28

Василь-Рівне написав: detroytred

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів: персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

👉Як стверджується, реєстр "Оберіг" потрібен для ведення військового обліку.

👉Його мета - зменшити корупцію, маніпуляції з даними, і дубльовані повістки

⚫️ З електронних реєстрів до "Оберегу" автоматично потрапляють, зокрема:

Персональні дані: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім’ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо

▪️Службові дані: про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.



detroytred я там є, а ти? Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів: персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.👉Як стверджується, реєстр "Оберіг" потрібен для ведення військового обліку.👉Його мета - зменшити корупцію, маніпуляції з даними, і дубльовані повістки⚫️ З електронних реєстрів до "Оберегу" автоматично потрапляють, зокрема:Персональні дані: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім’ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо▪️Службові дані: про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.detroytred я там є, а ти?

І що тут дивного-то?Я там не можу не бути апріорі.Ти питання-то моє до тебе пам'ятаєш, коли своє нове задаєш?Вдесяте нагадую: які в тебе проблеми, що досі не дійшов до фронту-то? Форумчани допоможуть.Не генерь нового, спочатку про себе надай відповідь.Чи ти два роки тут вихвалявся, як сидів у військоматі на першій неділі, тепер будеш ще два роки співати всім, що в реєстрі?Питання в тому, чому до фронту досі не дійшов?Ти ж це питав і отримав від мене відповідь.А те, що я, як і ти, на обліку і мене також само, як тебе, поки! не призвали --- тут нічого нового.Тому питання до тебе залишається. Зрозумів?