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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6134613561366137>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:25

  detroytred написав:Або як деякі мої колеги зараз просто лускаються від сміху, коли отих цивільних (які сміялися з військовослужбовців раніше, до війни. Що дурні служать, коли вони бабло загребають) тепер гребуть, як ... А вони стогнуть.
Тобто розплата.
вот именно, за них вам и влетает, что кадровые тыловики теперь меняют тачки как перчатки, а людей не имевших к армии отношения, как мясо кидают в окопы. Жили бедно хватит. Пришла война - пора купить крутую тачку.
  detroytred написав:Я гарний учень, перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки, мовчати у відповідь, і далі, як нічого не бувало, -- запросто.
здесь есть и получше примеры. Не обязательно лаять на собаку в ответ. Можно ж креативнее ответить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 13:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки

А може щось корисне почнеш генерити? Ну наприклад згенерь похід в ТЦК добровольцем як професійний військовий офіцер честі, чи честь це не про тебе? Га? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:28

  Василь-Рівне написав:detroytred
Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" збільшився на 750 тисяч записів: персональні дані українців віком від 18 до 60 років верифіковані на 88%, - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
👉Як стверджується, реєстр "Оберіг" потрібен для ведення військового обліку.
👉Його мета - зменшити корупцію, маніпуляції з даними, і дубльовані повістки
⚫️ З електронних реєстрів до "Оберегу" автоматично потрапляють, зокрема:
Персональні дані: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім’ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість тощо
▪️Службові дані: про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військова спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

detroytred я там є, а ти? :wink:

І що тут дивного-то?
Я там не можу не бути апріорі.

Ти питання-то моє до тебе пам'ятаєш, коли своє нове задаєш?
Вдесяте нагадую: які в тебе проблеми, що досі не дійшов до фронту-то? Форумчани допоможуть.

Не генерь нового, спочатку про себе надай відповідь.

Чи ти два роки тут вихвалявся, як сидів у військоматі на першій неділі, тепер будеш ще два роки співати всім, що в реєстрі?
Питання в тому, чому до фронту досі не дійшов?
Ти ж це питав і отримав від мене відповідь.
А те, що я, як і ти, на обліку і мене також само, як тебе, поки! не призвали --- тут нічого нового.

Тому питання до тебе залишається. Зрозумів?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:29

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Або як деякі мої колеги зараз просто лускаються від сміху, коли отих цивільних (які сміялися з військовослужбовців раніше, до війни. Що дурні служать, коли вони бабло загребають) тепер гребуть, як ... А вони стогнуть.
Тобто розплата.
вот именно, за них вам и влетает, что кадровые тыловики теперь меняют тачки как перчатки, а людей не имевших к армии отношения, как мясо кидают в окопы. Жили бедно хватит. Пришла война - пора купить крутую тачку.
  detroytred написав:Я гарний учень, перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки, мовчати у відповідь, і далі, як нічого не бувало, -- запросто.
здесь есть и получше примеры. Не обязательно лаять на собаку в ответ. Можно ж креативнее ответить.

згідно законів Мерфі, оптимум настає, коли всі компетентні досягають межі компетентності, тобто кухарка стає Президентом, сінйор програміст штурбанфюрером, пілот кавалеристом
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 січ, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:31

  flyman написав:оптимум настає, коли всі компетентні досягають межі компетентності,
некомпетентность границ не имеет, поэтому непобедима.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:33

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:перейму вміння генерити претензії зі стелі та вигадки

А може щось корисне почнеш генерити? Ну наприклад згенерь похід в ТЦК добровольцем як професійний військовий офіцер честі, чи честь це не про тебе? Га? :wink:

Честь це про тебе.
Який вже он скільки часу на особисту адресу іншого бреше і бреше.
А тепер вже дійшов до того, що про честь йому розповідати почав.
Ти в розумі?

Доброволець -- це вже розряд героїв. Для честі ж цілком достатньо дотримуватися визначених законами правил.
Ти знов свої хатєлки генериш.

Давай про свій похід до фронту. Про свою честь, в твоїй логіці.
В одинадцяте: не генерь нового в мій бік, спочатку надай відповідь на питання стосовно себе.

Зрозумій: справа не в доброльному моєму призові у військо. Справа в тому, чи згоден я добровільно на оті посади.......
На ф-16 згоден, можу і доплатити за це.
А брати на себе відповідальність, щоб не по спеціальності накосячити на рівні стрілецького батальйону...
Або десь у глибокому тилу навісити на себе купу майна, яке роками чекало чергового цапа відбувайла...
Ці варіанти тільки за потребою саме в мені.

Це тобі, кулеметнику, легше робити вибір: просто йти або не йти.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 січ, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я там не можу не бути апріорі.

А ти спробуй, впевнений в тебе все вийде ти ж, на відміну від мене, професійний військовий, просто прийди в ТЦК і скажи, що я переживаю, ще мене немає в системі Оберіг, знайдіть мою особову справу і внесіть мене туди. :wink: Там чуйні, доброзичливі люди, вони обов'язкову підуть тобі на зустріч, все зроблять і навіть позачергою повістку випишуть. detroytred я в тебе вірю, згенерь нарешті те, що від тебе вимагає офіцерська честь, війна на дворі як не як :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:51

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Я там не можу не бути апріорі.

А ти спробуй, впевнений в тебе все вийде ти ж, на відміну від мене, професійний військовий, просто прийди в ТЦК і скажи, що я переживаю, ще мене немає в системі Оберіг, знайдіть мою особову справу і внесіть мене туди. :wink: Там чуйні, доброзичливі люди, вони обов'язкову підуть тобі на зустріч, все зроблять і навіть позачергою повістку випишуть. detroytred я в тебе вірю, згенерь нарешті те, що від тебе вимагає офіцерська честь, війна на дворі як не як :wink:

Ти будуєш на брехні. Що моїх особових справ нема, що мене можуть забути внести.
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.

Так що там по тобі?
В дванадцяте нагадую. Чому не дійшов досі?

Розкажи, що там вимагає від мене офчесть? Діяти згідно законодавства.
Розкажи свої хатєлки.
Тільки яким боком ти з ними до мене, не забудь вказати.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 січ, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:53

  detroytred написав:Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:56

  flyman написав:
  Hotab написав:Коли кодер муха йде на пенсію але набирають двірників в цю ж компанію, Муха хапає метлу?
А сітківка в окопі може попрацювати трохи..

Після пепсі із спірітусом словогенератор хотаба працює як заглючений чатЖПТ.
Що хотів сказати?

Спробую перекласти: "Коли 8 років відвоюєте, як Хотаб, тоді будете йому вказувати, що робити". ;)
fler
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