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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 січ, 2024 13:58
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?
На місці? І добре. Зміни є? Нема. Галочку поставили в себе.
Одне з завдань в них - періодично перевіряти. Частіше, ніж в мирний час. Особливо актуальність тлф зв'язку.
Чому я не затребуваний досі, я цілком розумію ... мої посади зайняті...
Чому кулеметник Василь досі не може дійти до фронту? Він мовчить, акі партизан на допиті. Тільки про мій рівень фантазує))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 01 січ, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:02
detroytred написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?
На місці? І добре. Зміни є? Нема. Галочку поставили в себе.
Одне з завдань в них - періодично перевіряти. Частіше, ніж в мирний час. Особливо актуальність тлф зв'язку.
серьёзная кадровая работа в тылу.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:04
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?
Питали «Віталію не бачили?»
Я відповів «він в інтернеті. Облікові дані без змін: інтернет-залежність не вилікована, служити згідний лише з особистим старлінком та ірпінським диваном» Автомат можна не видавати
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 січ, 2024 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:05
vitaliiangel написав:
серьёзная кадровая работа в тылу.
Ну це лише одна з переліку їх задач.
Робочі конячки пашуть всюди.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:10
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?
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flyman
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:11
detroytred написав:
До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
песня про вашу ситуацию
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 01 січ, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:12
vitaliiangel написав:
и что говорят?
Прийди в ТЦК падлюка!
А хрен вам, от згубили мою особову справу от хрен вам мені і дома непогано, я професійний військовий лише у мирний час, я не для війни створений
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Василь-Рівне
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:13
fler написав: flyman написав: Hotab написав:
Коли кодер муха йде на пенсію але набирають двірників в цю ж компанію, Муха хапає метлу?
А сітківка в окопі може попрацювати трохи..
Після пепсі із спірітусом словогенератор хотаба працює як заглючений чатЖПТ.
Що хотів сказати?
Спробую перекласти: "Коли 8 років відвоюєте, як Хотаб, тоді будете йому вказувати, що робити".
Флер має непридатного куколда для вказівок
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:17
Великі математики в новому законі прикажуть всім прийти в тцк в 20 денний термін.
В голосіївському районі, наприклад, 150 тисяч. Це по 7500 чел в день.
Яйця по 60 гривень, це засмучує. Видаю указ, хто буде сумний - відключати Київстар.
Посіяти мільярд дерев і в денний термін пофарбувати листя.
Кінець приказу
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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:18
Василь-Рівне написав: vitaliiangel написав:
и что говорят?
Прийди в ТЦК падлюка!
А хрен вам, от згубили мою особову справу от хрен вам мені і дома непогано, я професійний військовий лише у мирний час, я не для війни створений
Ти не вигадуй.
Вгадати всілякої дурні можна безліч.
Давай по фактам.
Поясни чому досі до фронту не дійшов?
Строкову службу служив?
Про себе ж ти знаєш фактично це.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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