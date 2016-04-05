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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6135613661376138>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:58

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?

На місці? І добре. Зміни є? Нема. Галочку поставили в себе.
Одне з завдань в них - періодично перевіряти. Частіше, ніж в мирний час. Особливо актуальність тлф зв'язку.

Чому я не затребуваний досі, я цілком розумію ... мої посади зайняті...
Чому кулеметник Василь досі не може дійти до фронту? Він мовчить, акі партизан на допиті. Тільки про мій рівень фантазує))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 січ, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:02

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?

На місці? І добре. Зміни є? Нема. Галочку поставили в себе.
Одне з завдань в них - періодично перевіряти. Частіше, ніж в мирний час. Особливо актуальність тлф зв'язку.

серьёзная кадровая работа в тылу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:04

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?

Питали «Віталію не бачили?»
Я відповів «він в інтернеті. Облікові дані без змін: інтернет-залежність не вилікована, служити згідний лише з особистим старлінком та ірпінським диваном» Автомат можна не видавати
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 січ, 2024 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:05

  vitaliiangel написав:серьёзная кадровая работа в тылу.

Ну це лише одна з переліку їх задач.
Робочі конячки пашуть всюди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:10

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Мені і повістка не потрібна. Дзвінок по телефону. До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
и что говорят?

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:11

  detroytred написав:До речі, дзвонили і дзвонять без проблем.
песня про вашу ситуацию
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:и что говорят?

Прийди в ТЦК падлюка!
А хрен вам, от згубили мою особову справу от хрен вам мені і дома непогано, я професійний військовий лише у мирний час, я не для війни створений :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:13

  fler написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Коли кодер муха йде на пенсію але набирають двірників в цю ж компанію, Муха хапає метлу?
А сітківка в окопі може попрацювати трохи..

Після пепсі із спірітусом словогенератор хотаба працює як заглючений чатЖПТ.
Що хотів сказати?

Спробую перекласти: "Коли 8 років відвоюєте, як Хотаб, тоді будете йому вказувати, що робити". ;)

Флер має непридатного куколда для вказівок
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Великі математики в новому законі прикажуть всім прийти в тцк в 20 денний термін.
В голосіївському районі, наприклад, 150 тисяч. Це по 7500 чел в день.

Яйця по 60 гривень, це засмучує. Видаю указ, хто буде сумний - відключати Київстар.
Посіяти мільярд дерев і в денний термін пофарбувати листя.
Кінець приказу
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:18

  Василь-Рівне написав:
  vitaliiangel написав:и что говорят?

Прийди в ТЦК падлюка!
А хрен вам, от згубили мою особову справу от хрен вам мені і дома непогано, я професійний військовий лише у мирний час, я не для війни створений :mrgreen:

Ти не вигадуй.
Вгадати всілякої дурні можна безліч.

Давай по фактам.
Поясни чому досі до фронту не дійшов?
Строкову службу служив?
Про себе ж ти знаєш фактично це.
detroytred
 
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