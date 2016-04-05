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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6135613661376138
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:18

  flyman написав:Флер має непридатного куколда для вказівок

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:18

  flyman написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Коли кодер муха йде на пенсію але набирають двірників в цю ж компанію, Муха хапає метлу?
А сітківка в окопі може попрацювати трохи..

Після пепсі із спірітусом словогенератор хотаба працює як заглючений чатЖПТ.
Що хотів сказати
Спробую перекласти: "Коли 8 років відвоюєте, як Хотаб, тоді будете йому вказувати, що робити". ;)

Флер має непридатного куколда для вказівок

Пхахаха
Не при Флер будь сказано (вибачаюсь) Але ржу дико
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:19

flyman ,
непридатного куколда для вказівок


Стартує серіал «філіпінка і куполд без сітківки».
В усіх кінозалах Ірпеня.

Частина 1. «Ефективність Х10»
Частина 2 «Ірпінь і пробки»

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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:45

От поясніть: навіщо вимагати поповнення у військо добровольцями від мене, Флая, Віталійана та Ко, якщо є мотивований доброволець Василь. Який вже два роки ніяк не може добровольцем дійти до війська.
Але соромиться попросити допомоги в цьому.
Допомогти йому і все.
Ото буде користь. Він же сам все з точки зору користі розглядає.

Доброволець не може дійти, а чогось хотять від недобровольців.
Ну що це за цирк-то?

Прохожий он і овсі мовчить. Так хоче, що навіть вимовити для всіх не може про своє бажання та мотивацію. А з його риторики до інших видно, що добровольцями треба.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 14:54

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А какой умный мужик оказался Яценюк. Взял деньгами и свалил в штаты. Самый первый ухилянт
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:19

Панове, мені дуже боляче(ніт), гидко читати як ви тут зброю точити один на одного,
хоч ваша зброя -це перо (точніше слово, яке інколи руйнує сильніше за палку по горбу)
більшості з вас 50+ (є прошарок 40+, а є і більш старші 70+), але ви майже однакові в ставленні -до лютої ненависті до "ближнього"(все це робиться під виглядом підколов),
але ви давно не школі/пту/виші...так в армії завжди були такі як вигаданий Вася Тьоркін, але вони робили це не без шкоди

серед вас є ті, хто сьогодні в лавах ЗСУ (низький уклін і шана), але більшість з вас
(як і я ) цивільні...

може ви теж вважаєте, що день почнеться краще(навіть рік), коли ви образити один одного
є ті, хто майже не реагує на докори і напади (такі люди міцні морально, як кремінь

вже неодноразово благав вас не влаштовувати срач на гілці, а не модератор (маю , точніше не маю прав), а лише звертаюсь до вашого розуміння ситуацію

Друге: гілка втратила інформаційність, тобто витрачати час на перегляд срачу-це занадто розкішне марнування життя (яке швидко спливає)
є декілька відео, які якщо є бажання -можна обговорювати



3 15ї хвилину про рішення і варіанти розвитку подій на майбутній рік і далі
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