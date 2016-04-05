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Додано: Пон 01 січ, 2024 14:18
Пхахаха
Не при Флер будь сказано (вибачаюсь) Але ржу дико
Додано: Пон 01 січ, 2024 14:19
Додано: Пон 01 січ, 2024 14:45
От поясніть: навіщо вимагати поповнення у військо добровольцями від мене, Флая, Віталійана та Ко, якщо є мотивований доброволець Василь. Який вже два роки ніяк не може добровольцем дійти до війська.
Але соромиться попросити допомоги в цьому.
Допомогти йому і все.
Ото буде користь. Він же сам все з точки зору користі розглядає.
Доброволець не може дійти, а чогось хотять від недобровольців.
Ну що це за цирк-то?
Прохожий он і овсі мовчить. Так хоче, що навіть вимовити для всіх не може про своє бажання та мотивацію. А з його риторики до інших видно, що добровольцями треба.
Додано: Пон 01 січ, 2024 15:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А какой умный мужик оказался Яценюк. Взял деньгами и свалил в штаты. Самый первый ухилянт
Додано: Пон 01 січ, 2024 15:19
Панове, мені дуже боляче(ніт), гидко читати як ви тут зброю точити один на одного,
хоч ваша зброя -це перо (точніше слово, яке інколи руйнує сильніше за палку по горбу)
більшості з вас 50+ (є прошарок 40+, а є і більш старші 70+), але ви майже однакові в ставленні -до лютої ненависті до "ближнього"(все це робиться під виглядом підколов),
але ви давно не школі/пту/виші...так в армії завжди були такі як вигаданий Вася Тьоркін, але вони робили це не без шкоди
серед вас є ті, хто сьогодні в лавах ЗСУ (низький уклін і шана), але більшість з вас
(як і я ) цивільні...
може ви теж вважаєте, що день почнеться краще(навіть рік), коли ви образити один одного
є ті, хто майже не реагує на докори і напади (такі люди міцні морально, як кремінь
вже неодноразово благав вас не влаштовувати срач на гілці, а не модератор (маю , точніше не маю прав), а лише звертаюсь до вашого розуміння ситуацію
Друге: гілка втратила інформаційність, тобто витрачати час на перегляд срачу-це занадто розкішне марнування життя (яке швидко спливає)
є декілька відео, які якщо є бажання -можна обговорювати
3 15ї хвилину про рішення і варіанти розвитку подій на майбутній рік і далі
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