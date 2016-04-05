Додано: Пон 01 січ, 2024 15:19

Панове, мені дуже боляче(ніт), гидко читати як ви тут зброю точити один на одного,

хоч ваша зброя -це перо (точніше слово, яке інколи руйнує сильніше за палку по горбу)

більшості з вас 50+ (є прошарок 40+, а є і більш старші 70+), але ви майже однакові в ставленні -до лютої ненависті до "ближнього"(все це робиться під виглядом підколов),

але ви давно не школі/пту/виші...так в армії завжди були такі як вигаданий Вася Тьоркін, але вони робили це не без шкоди



серед вас є ті, хто сьогодні в лавах ЗСУ (низький уклін і шана), але більшість з вас

(як і я ) цивільні...



може ви теж вважаєте, що день почнеться краще(навіть рік), коли ви образити один одного

є ті, хто майже не реагує на докори і напади (такі люди міцні морально, як кремінь



вже неодноразово благав вас не влаштовувати срач на гілці, а не модератор (маю , точніше не маю прав), а лише звертаюсь до вашого розуміння ситуацію



Друге: гілка втратила інформаційність, тобто витрачати час на перегляд срачу-це занадто розкішне марнування життя (яке швидко спливає)

є декілька відео, які якщо є бажання -можна обговорювати







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