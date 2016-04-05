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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 61366137613861396140>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:57

  Hotab написав:yama чекаємо, Летусрок вийде на звʼязок чи ні.

І Маза5 якось перелякано забіг і зник. Може з гори піп Іван писав і зник звʼязок.. :roll:


Піп Іван. Який? Чорногірський чи Мармароський?

Але так чи так біда...
Там у будь-яку мить може стати одне з найстрашніших місць на Землі. Мороз. Сильний, ураганний вітер. І вологе повітря. Там дерева вимирають! Повернутись з окопу -- шансів значно більше...
Ех... Дарма він не пішов в окоп.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:12

  prodigy написав:є ті, хто майже не реагує на докори і напади (такі люди міцні морально, як кремінь

вже неодноразово благав вас не влаштовувати срач на гілці, я не модератор (маю , точніше не маю прав), а лише звертаюсь до вашого розуміння ситуації

Друге: гілка втратила інформативність, тобто витрачати час на перегляд срачу-це занадто розкішне марнування життя (яке швидко спливає)

Морально слабкий))
Тому на час покину це місце для приємного спілкування та цікавих обговорень.
Щось набридає слухати претензії на свою особисту адресу замість чогось дійсно інформативного, а для ігнорування, вибачайте, не кремінь.

Да ще й совість гризе, що такі заслужені (бо дуже багато цікавого на гілці виклали) люди витрачають свій корисний час на мене.
Нехай за цей час отой Василь отого свого сусіда, в якого *загубили особову справу*, до фронту доведе. З собою. Ще й Прохожого прихватить. Ото буде користь! Замість витрати цього часу на мене, в якого нічого не загублено.
Все для Перемоги!

З.и. прохання лише є маленьке до форумчан: допоможіть Василю до фронту дійти за два роки-то, а у Прохожого хоча б тільки взнати про його проблеми з цим шляхом. Бо мовчать за себе, як партизани; питання ж іншим задають, як прокурори. Справжні херої. Я не зміг їм допомогти, може хтось допоможе.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 січ, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:21

  prodigy написав:

Друге: гілка втратила інформативність, тобто витрачати час на перегляд срачу-це занадто розкішне марнування життя (яке швидко спливає)
є декілька відео, які якщо є бажання -можна обговорювати



3 15ї хвилину про рішення і варіанти розвитку подій на майбутній рік і далі


Не втратила...
Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.
Навіть якщо союзники таки дадуть нам отих верблюдів, яких показували у “зоряних війнах” -- люди на фронті будуть потрібні. Багато людей.
І огризання/плачі/стогони ухилянтів у темі й показуть нам чи маємо ми якісь шанси...

А відео (майже будь яке) -- то непотріб. Для якого ще й треба хороший інет і трафік.
Найгірше відео -- там де просто триндять. Таке має бути подане текстом. З графіками і діаграмами за потреби.
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:21

detroytred бросаете нас значит...ну спасибо
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:22

  vitaliiangel написав:detroytred бросаете нас значит...ну спасибо

Все для Перемоги!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:23

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred бросаете нас значит...ну спасибо

Все для Перемоги!

здесь на форуме тоже война идёт. каждый сам за себя. вы так ничего не поняли. хотаб тоже говорил уйду, не буду писать бла-бла-бла и что? палкой с форума не выгонишь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 17:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:23

  Bobua написав:
  Hotab написав:yama чекаємо, Летусрок вийде на звʼязок чи ні.

І Маза5 якось перелякано забіг і зник. Може з гори піп Іван писав і зник звʼязок.. :roll:


Піп Іван. Який? Чорногірський чи Мармароський?

Але так чи так біда...
Там у будь-яку мить може стати одне з найстрашніших місць на Землі. Мороз. Сильний, ураганний вітер. І вологе повітря. Там дерева вимирають! Повернутись з окопу -- шансів значно більше...
Ех... Дарма він не пішов в окоп.

Можливо окоп навіть на горі організують))
Повідомляють про те, що на гірськолижний курорт Драгобрат уранці 1 січня приїхали співробітники ТЦК

Драгобрат знаходиться за 30 км від курорту Буковель.

Інсайдер Київ

хотаб тоже говорил уйду, не буду писать бла-бла-бла и что?



Виталик визжал как самокатчица, что все в ЧС!! Всех читает, всем отвечает
«Ватсон без трубки уже не мог» 😀
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Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 січ, 2024 17:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:27

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred бросаете нас значит...ну спасибо

Все для Перемоги!

здесь на форуме тоже война идёт. каждый сам за себя. вы так ничего не поняли.

Я не Дон Кіхот.
І я ж не зобов'язання на себе беру)). Спробую, схочеться повернутися або буде тяга, повернусь. Поки тяга піти.
Відносно себе, я поступаю, як хочеться. На відміну від деяких, які свої хатєлки генерять до інших.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:55

  vitaliiangel написав:detroytred бросаете нас значит...ну спасибо

слабак, таких не беруть в космонавти
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:56

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred бросаете нас значит...ну спасибо

Все для Перемоги!

здесь на форуме тоже война идёт. каждый сам за себя. вы так ничего не поняли. хотаб тоже говорил уйду, не буду писать бла-бла-бла и что? палкой с форума не выгонишь.

не "говорил уйду", а "уйду к горил"
flyman
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  #<1 ... 61366137613861396140>
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