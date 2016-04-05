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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6137613861396140>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:02

  Bobua написав:[

Не втратила...
Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.

Чесно кажучи, ти вже задовбав. Зміни платівку

Ти голодаєшь ? Ти голий-босий ? Ти без ЗП ?
Так або ані ?

Якщо ні, ще раз перечитай, коли я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:06

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:detroytred бросаете нас значит...ну спасибо

слабак, таких не беруть в космонавти

Так я і пішов в інженерно-технічний склад, а не в космонавти))
Кожен займається своїм. Кожному своє..

Трохи пізніше ввечері, вивільнюсь, і напишу, що для мене форум, для чого він і яким я його бачу, щоб було цікаво і корисно всім.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:17

Українські морські дрони Sea Baby можуть не лише нести вибухівку, а й вести вогонь. Відео роботи такого дрона від СБУ є у розпорядженні УНІАН.

Як розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю УП, зараз СБУ працює більш новими та досконалими поколіннями морських дронів. Їх розробляють фахівці зі спецслужби, інженери, айтівці, військові моряки, а не приватні компанії.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни… Росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе. Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", — сказав Малюк.

Бойову частину Sea Baby довели зі 108 до 850 кілограмів вибухівки, а корпус виготовляють із непомітного для радарів матеріалу. Наприклад, уже зараз на дронах стоїть вогнеметна система, яка дозволяє вести в прямому розумінні морський бій.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:18

  pesikot написав:
  Bobua написав:[

Не втратила...
Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.

Чесно кажучи, ти вже задовбав. Зміни платівку

Ти голодаєшь ? Ти голий-босий ? Ти без ЗП ?
Так або ані ?

Якщо ні, ще раз перечитай, коли я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді

Коли нарешті задонатиш на ЗСУ? Вже скоро два роки війна йде.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:20

  Bobua написав:Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.
Ні
Продовження совкових ідей в голові про загальне рівноправья і про те що багатий=злодій, якраз і створили в твоїй голові не вірну систему координат
А не вірна система координат (навіть коли точно знаєш куди хочеш прийти) - не допоможе тобі дістатись мети.
Тому ще раз
Є СИЛЬНО РИЗИКУЮЧИЙ витратник ресурсів= боєць на нулі=отримує 100 000
Є ВАЖКО ПРАЦЮЮЧИЙ створювач ресурсів= працівник тилу=платить 100 000

Без ДРУГОГО - ПЕРШИЙ не проживе і дня
Без ПЕРШОГО - ДРУГИЙ нафіг не потрібний
По чисельності
100 000 осіб на нулі і 100 000 осіб в тилу - це ВИЩА КАТЕГОРІЯ УКРАЇНЦІВ
200 000 осіб на ротації після/перед нулем - 200 000 осіб в тилу - це також однакова КАТЕГОРІЯ яка необхідна
700 000 осіб в ЗСУ (20000-50000 грн зарплата) і 2 млн в тилу (20 000-50000) зарплата- і це однакова по потрібності категорія...

Далі фронтовики залишились але є тиловики
11 000 000 пенсіонерів - 4 000 000 працівників в тилу забезпечують своїми податками цих пенсіонерів( а серед пенсіонерів-батьки як тих 4 млн так і тих 2,3 млн працівників тилу які забезпечують фронт+батьки того 1 млн службовців ЗСУ....

А тепер висновок
Нічого не зміниться якщо ротація фронт/тил буде проходити горизонтально ....
А от якщо з найменшефективної групи в тилу набрати людей на нуль , а з нуля в тил відправити тільки тих хто в тилу наповнить першу/другу групи - тільки тоді можливі якісь покращення

Все інше типу я служив..а ти ні - до дупи.

Бо перша і друга група платників тилу оплатила і службу Хотаба в 2014-2022 і службу долярчика/бобуа в 2022-2023
Навіть якщо долярчик з бобуа хочуть ротацій то вони можуть виставляти претензії тільки до третьої групи ( у нашому випадку це умовні віталіан/муха)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:25

  prodigy написав:є декілька відео, які якщо є бажання -можна обговорювати



3 15ї хвилину про рішення і варіанти розвитку подій на майбутній рік і далі

Якась суміш конспірології, фактів та фантазій, особливо книжка польского журналіста, якому щось там розповіли(?) польські дипломати про позицію Салівана
Нагадує той анекдот про Рабіновича, який співав Бітлз

Але це моя особиста думка
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:30

Відзвонився знайомий військовий. Зараз вони на Херсонському напрямку. Каже, що кацапня лізе, як таргани. "Сьогодні їх спалили, а завтра зайшло стільки ж нових. І так щодня." Вчора кацапи робили газові атаки. Нашим довелося вдягати респіратори. Лінію фронту вони тримають, за що велика дяка та низький уклін. Ми розуміємо, як їм важко, донатимо та молимося.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:30

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  Bobua написав:[

Не втратила...
Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.

Чесно кажучи, ти вже задовбав. Зміни платівку

Ти голодаєшь ? Ти голий-босий ? Ти без ЗП ?
Так або ані ?

Якщо ні, ще раз перечитай, коли я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді

Коли нарешті задонатиш на ЗСУ? Вже скоро два роки війна йде.

Я тобі вже три рази писав, що доначу на ЗСУ, починаючи з 24.02.2022
А ти, ніяк запам"ятати це не можешь :)

З пам"ятью проблеми ? Чи лікування погано проходить ? :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:31

модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:32

  pesikot написав:Я тобі вже три рази писав, що доначу на ЗСУ, починаючи з 24.02.2022
А ти, ніяк запам"ятати це не можешь :)

З пам"ятью проблеми ? Чи лікування погано проходить ? :)

Всі порохаті брехуни.
В тебе нема жодного доказу.
unicdima
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