Чесно кажучи, ти вже задовбав. Зміни платівку
Ти голодаєшь ? Ти голий-босий ? Ти без ЗП ?
Так або ані ?
Якщо ні, ще раз перечитай, коли я писав, що і тил і військо в одній лодці, в одній команді
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Додано: Пон 01 січ, 2024 18:02
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:06
Так я і пішов в інженерно-технічний склад, а не в космонавти))
Кожен займається своїм. Кожному своє..
Трохи пізніше ввечері, вивільнюсь, і напишу, що для мене форум, для чого він і яким я його бачу, щоб було цікаво і корисно всім.
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:17
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:18
Коли нарешті задонатиш на ЗСУ? Вже скоро два роки війна йде.
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:20
Ні
Продовження совкових ідей в голові про загальне рівноправья і про те що багатий=злодій, якраз і створили в твоїй голові не вірну систему координат
А не вірна система координат (навіть коли точно знаєш куди хочеш прийти) - не допоможе тобі дістатись мети.
Тому ще раз
Є СИЛЬНО РИЗИКУЮЧИЙ витратник ресурсів= боєць на нулі=отримує 100 000
Є ВАЖКО ПРАЦЮЮЧИЙ створювач ресурсів= працівник тилу=платить 100 000
Без ДРУГОГО - ПЕРШИЙ не проживе і дня
Без ПЕРШОГО - ДРУГИЙ нафіг не потрібний
По чисельності
100 000 осіб на нулі і 100 000 осіб в тилу - це ВИЩА КАТЕГОРІЯ УКРАЇНЦІВ
200 000 осіб на ротації після/перед нулем - 200 000 осіб в тилу - це також однакова КАТЕГОРІЯ яка необхідна
700 000 осіб в ЗСУ (20000-50000 грн зарплата) і 2 млн в тилу (20 000-50000) зарплата- і це однакова по потрібності категорія...
Далі фронтовики залишились але є тиловики
11 000 000 пенсіонерів - 4 000 000 працівників в тилу забезпечують своїми податками цих пенсіонерів( а серед пенсіонерів-батьки як тих 4 млн так і тих 2,3 млн працівників тилу які забезпечують фронт+батьки того 1 млн службовців ЗСУ....
А тепер висновок
Нічого не зміниться якщо ротація фронт/тил буде проходити горизонтально ....
А от якщо з найменшефективної групи в тилу набрати людей на нуль , а з нуля в тил відправити тільки тих хто в тилу наповнить першу/другу групи - тільки тоді можливі якісь покращення
Все інше типу я служив..а ти ні - до дупи.
Бо перша і друга група платників тилу оплатила і службу Хотаба в 2014-2022 і службу долярчика/бобуа в 2022-2023
Навіть якщо долярчик з бобуа хочуть ротацій то вони можуть виставляти претензії тільки до третьої групи ( у нашому випадку це умовні віталіан/муха)
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:25
Якась суміш конспірології, фактів та фантазій, особливо книжка польского журналіста, якому щось там розповіли(?) польські дипломати про позицію Салівана
Нагадує той анекдот про Рабіновича, який співав Бітлз
Але це моя особиста думка
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:30
Відзвонився знайомий військовий. Зараз вони на Херсонському напрямку. Каже, що кацапня лізе, як таргани. "Сьогодні їх спалили, а завтра зайшло стільки ж нових. І так щодня." Вчора кацапи робили газові атаки. Нашим довелося вдягати респіратори. Лінію фронту вони тримають, за що велика дяка та низький уклін. Ми розуміємо, як їм важко, донатимо та молимося.
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:30
Я тобі вже три рази писав, що доначу на ЗСУ, починаючи з 24.02.2022
А ти, ніяк запам"ятати це не можешь
З пам"ятью проблеми ? Чи лікування погано проходить ?
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:31
модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 18:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 січ, 2024 18:32
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