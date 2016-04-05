Додано: Пон 01 січ, 2024 18:20

Bobua написав: Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє. Саме зріз ухилянтського суспільства і показує нам майбутнє.

НіПродовження совкових ідей в голові про загальне рівноправья і про те що багатий=злодій, якраз і створили в твоїй голові не вірну систему координатА не вірна система координат (навіть коли точно знаєш куди хочеш прийти) - не допоможе тобі дістатись мети.Тому ще разЄ СИЛЬНО РИЗИКУЮЧИЙ витратник ресурсів= боєць на нулі=отримує 100 000Є ВАЖКО ПРАЦЮЮЧИЙ створювач ресурсів= працівник тилу=платить 100 000Без ДРУГОГО - ПЕРШИЙ не проживе і дняБез ПЕРШОГО - ДРУГИЙ нафіг не потрібнийПо чисельності100 000 осіб на нулі і 100 000 осіб в тилу - це ВИЩА КАТЕГОРІЯ УКРАЇНЦІВ200 000 осіб на ротації після/перед нулем - 200 000 осіб в тилу - це також однакова КАТЕГОРІЯ яка необхідна700 000 осіб в ЗСУ (20000-50000 грн зарплата) і 2 млн в тилу (20 000-50000) зарплата- і це однакова по потрібності категорія...Далі фронтовики залишились але є тиловики11 000 000 пенсіонерів - 4 000 000 працівників в тилу забезпечують своїми податками цих пенсіонерів( а серед пенсіонерів-батьки як тих 4 млн так і тих 2,3 млн працівників тилу які забезпечують фронт+батьки того 1 млн службовців ЗСУ....А тепер висновокНічого не зміниться якщо ротація фронт/тил буде проходити горизонтально ....А от якщо з найменшефективної групи в тилу набрати людей на нуль , а з нуля в тил відправити тільки тих хто в тилу наповнить першу/другу групи - тільки тоді можливі якісь покращенняВсе інше типу я служив..а ти ні - до дупи.Бо перша і друга група платників тилу оплатила і службу Хотаба в 2014-2022 і службу долярчика/бобуа в 2022-2023Навіть якщо долярчик з бобуа хочуть ротацій то вони можуть виставляти претензії тільки до третьої групи ( у нашому випадку це умовні віталіан/муха)