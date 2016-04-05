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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6137613861396140
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:33

  vitaliiangel написав:модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь и самоутверждаются.
Так або інкаше - платять всі...але є нюанс
Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць
А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...
так і живемо
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:36

  unicdima написав:
  pesikot написав:Я тобі вже три рази писав, що доначу на ЗСУ, починаючи з 24.02.2022
А ти, ніяк запам"ятати це не можешь :)
З пам"ятью проблеми ? Чи лікування погано проходить ? :)
Всі порохаті брехуни.
В тебе нема жодного доказу.
1 Я прихильник Порошенка.
2 Які тобі конкретно докази потрібні? номер платежу в системі Приват ?
Чи платіжки з карти на монобанки?
На які суми
3 Якщо надам - ти вибачишся і заткнешся?
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:36

  vitaliiangel написав:модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.

Ты сначала расскажи , как ты платишь «так», а не «иначе».
А потом модераторы решат, может банить надо тебя.
От тооо, что ты стал больше съедать красной рыбы и удвоился НДС из-за этого, еде не значить что ты платишь налоги. Нашепчи нам про свои суммы ПДФО , исказитесь ситуации)))
Как занервничал, трутень)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:37

  budivelnik написав:Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць
А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...
так і живемо
вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете? Ни один магазин за 7-8% годовых бы не работал, а для аренды это нормальная доходность. Вы больше зарабатываете поэтому больше платите. Зарабатывайте меньше и платите менье, в чём проблема.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:38

Военные технологии продолжают совершенствоваться.
Российская технологическая инновация, примененная в Украине, вскоре может угрожать и Израилю, - крылатая ракета, отстреливающая тепловые ловушки.

В ходе недавних массированных атак в Украине Россия начала использовать технологическую новинку - крылатые ракеты, отстреливающая тепловые ловушки во время полета.

Поскольку между Россией и Ираном существует тесное сотрудничество, есть вероятность, что вскоре мы увидим эту угрозу в небе над Израилем на крылатых ракетах хути, "Хизбаллы" или даже на их беспилотниках.

https://mignews.com/news/politic/novaya-raketa-primenennaya-rf-v-ukraine-mozhet-okazatsya-ugrozoj-i-dlya-izrailya.html
Издание Islamic World News сообщает о том, что Иран представил ракету Fattah-2, гиперзвуковой аппарат со скоростью 15 Махов, который бросит вызов американской X-51.

Уникальная технология жидкотопливной ракеты Fattah-2 устанавливает новый стандарт, обходясь без реактивных двигателей американского аналога.

Издание пишет: “Это большой скачок в ракетных технологиях, сигнализирующий об изменении глобальной военной мощи”.

https://mignews.com/news/technology/perelomnyj-moment-iran-predstavil-giperzvukovuyu-raketu.html
"15 Махов", полагаю, некоторое преувеличение (возможно, даже сильное), но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:39

  vitaliiangel написав:
  budivelnik написав:Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць
А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...
так і живемо
вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете?
1 Я маю приміщення які здаю в оренду
2 Я маю приміщення в яких веду бізнесову діяльність

Тому мені по барабану чим займатись..
Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я.
budivelnik
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  #<1 ... 6137613861396140
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