vitaliiangel написав:модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Ты сначала расскажи , как ты платишь «так», а не «иначе». А потом модераторы решат, может банить надо тебя. От тооо, что ты стал больше съедать красной рыбы и удвоился НДС из-за этого, еде не значить что ты платишь налоги. Нашепчи нам про свои суммы ПДФО , исказитесь ситуации))) Как занервничал, трутень)))
budivelnik написав:Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000... так і живемо
вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете? Ни один магазин за 7-8% годовых бы не работал, а для аренды это нормальная доходность. Вы больше зарабатываете поэтому больше платите. Зарабатывайте меньше и платите меньше, в чём проблема.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 01 січ, 2024 18:44, всього редагувалось 2 разів.
Российская технологическая инновация, примененная в Украине, вскоре может угрожать и Израилю, - крылатая ракета, отстреливающая тепловые ловушки.
В ходе недавних массированных атак в Украине Россия начала использовать технологическую новинку - крылатые ракеты, отстреливающая тепловые ловушки во время полета.
Поскольку между Россией и Ираном существует тесное сотрудничество, есть вероятность, что вскоре мы увидим эту угрозу в небе над Израилем на крылатых ракетах хути, "Хизбаллы" или даже на их беспилотниках.
budivelnik написав:Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000... так і живемо
вас заставляют заниматься вашим бизнесом? купите вместо него какие-то помещения, сдайте их в аренду и платите с доходов 2000/мес. Как маленькие дети, у Саши яблоко вкуснее. Каждый сам выбирал свой путь, хуле вы ноете?
1 Я маю приміщення які здаю в оренду 2 Я маю приміщення в яких веду бізнесову діяльність
Тому мені по барабану чим займатись.. Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я.
budivelnik написав:1 Я прихильник Порошенка. 2 Які тобі конкретно докази потрібні? номер платежу в системі Приват ? Чи платіжки з карти на монобанки? На які суми 3 Якщо надам - ти вибачишся і заткнешся?
Я з песікотом розмовляю, в мене до нього претензії, тому сам закрий рот і не вякай.
vitaliiangel написав:модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Довічно банити, як за поширення ідей фашизму про убер та унтер меншів.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 січ, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.