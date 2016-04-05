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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 01 січ, 2024 18:47
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Але мені не по барабану коли хитровимахано/ображені під час війни пробують оточуючим довести що вони ТАКІ САМІ ЯК Я.
что и требовалось доказать, вы здесь самоутверждаетесь как прыщавый подросток. Только это не та аудитория. Здесь вас нагнут и высушат. Ищите публику попроще.
1 Ще не нагнули
2 Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці
Умовний Будівельник - на Другому
.... потім ще десяток місць
а далі ...
Ти на останньому
От і все що ТИ повинен знати про себе
Тому якщо ти мазохіст і тобі подобається перебувати в товаристві де тебе щемлять всі ..крім мухи - хіба я тобі лікар, це вже до Холяви.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 18:50
flyman написав: vitaliiangel написав:
модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Довічно банити, як за поширення ідей фашизму про убер та унтер меншів.
Не вийде
Будуємо капіталізм
А в капіталізмі основний критерій успішності - це розмір....СПЛАТИ ПОДАТКІВ
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Додано: Пон 01 січ, 2024 18:51
Востаннє редагувалось vitaliiangel
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Додано: Пон 01 січ, 2024 18:58
budivelnik написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Довічно банити, як за поширення ідей фашизму про убер та унтер меншів.
Не вийде
Будуємо капіталізм
А в капіталізмі основний критерій успішності - це розмір....СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Капіталізм від слова "капітал".
В кожної групи "за інтересами" свої критерії успішності.
Можна бути мільярдером і платити мізер податків, або ще доотримувати субсидії та повернення ПДВ.
Найбільше податків (відносно свого доходу) платить той хто найменше заробляє.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 січ, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 18:58
budivelnik написав: vitaliiangel написав:
модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь и самоутверждаются.
Так або інкаше - платять всі...але є нюанс
Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць
А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...
так і живемо
Та ви сі вспокоїте ? Без різниці скільки грошей ви через себе пропускаєте, якщо ви не експортер то ви просто переливаєте із однієї мензурки в іншу , розливаєте по мензурках. Так що досить мірятися розмірами мензурок ! Має значення той хто дає їх наповнення - приток валюти в Україну.
І в цьому плані якась веб кам дівчинка яка своєю … не легкою працею заробляє 500$ від клієнтів із закордону , яка не платить ніяких податків корисніша за вас обох разом узятих , бо вона ці мензурки наповнює
Востаннє редагувалось yama
в Пон 01 січ, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:00
vitaliiangel
,
мне насрать та твою дебильную точку зрения
Но истеришь так, будто пробуешь насрать, но запломбировалось все.
І в цьому плані якась веб кам дівчинка яка своєю … не легкою працею заробляє 500$ від клієнтів із закордону , яка не платить ніяких податків корисніша за вас обох разом узятих , бо вона ці мензурки наповнює
Вона звичайний гастрік . Без податків в Україну. Корисна, але не на першому місці.
По твоєму той, хто пече хліб, не корисний. Бо хліб не йде на експорт. Але хліб їсть умовний айтішник, який заводить валюту в країну і ще і платить з неї податки. Крім того пекарю також платить ПДФО , а пекарня податки на прибуток.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 01 січ, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:00
vitaliiangel написав: budivelnik написав:
Ти на останньому
От і все що ТИ повинен знати про себе
тебе полегчало придурок? твои слова на меня никак не влияют, и мне насрать та твою дебильную точку зрения. Но если тебе легчает - пиши. Самоутверждайся на здоровье. Ущербные должны где-то это делать. Я так понимаю оффлайн тебе уже морду бьют за это.
Ну-ну...
придурок - насрать....
Поцікався в гуглі
Якщо людина виходить з себе і переходить на ненормативну лексику - про що це говорить?
Це говорить про те що тебе дістали і в тебе відсутня нормальна аргументація щоб це заперечити...
Тому питання
Може краще піднімеш сплату податків?
Я розумію
Від ікри і риби прийдеться відмовитись
Зате забаненим не будеш.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:03
аналіз новорічних вітань від Соскіна
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:04
yama написав: budivelnik написав: vitaliiangel написав:
модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь и самоутверждаются.
Так або інкаше - платять всі...але є нюанс
Хтось отримує оренду в розмірі від 100 000 грн/місяць і платить 2000 грн/місяць
А хтось отримує 100 000 і платить - 40 000...
так і живемо
Та ви сі вспокоїте ? Без різниці скільки грошей ви через себе пропускаєте, якщо ви не експортер то ви просто переливаєте із однієї мензурки в іншу , розливаєте по мензурках. Так що досить мірятися розмірами мензурок ! Має значення той хто дає їх наповнення - приток валюти в Україну.
І в цьому плані якась веб кам дівчинка яка своєю … не легкою працею заробляє 500$ від клієнтів із закордону , яка не платить ніяких податків корисніша за вас обох разом узятих , бо вона ці мензурки наповнює
Так знову ж нюанс...
В Україні все КОНВЕРТУЄТЬСЯ в гривню...
І ДЕРЖАВА МАЮЧИ гривню - може викупити в дівчинки 500 доларів які їй заплатили...
Бо поки в Держави гривні немає - то дівчинці пофіг , вона СВОЇ 500 доларів нікому не віддасть..
А гривню Держава може надрукувати( це податок на всіх) або отримати у вигляді ПОДАТКІВ на окрему особу( і тоді ВСІ не будуть платити інфляційний податок)
Тому в мене запитання
Курси макроекономіки прогуляли?
Чи в дитячому садку вихователька цього не пояснила - а вище Вас не взяли...
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:07
pesikot написав: prodigy написав:
є декілька відео, які якщо є бажання -можна обговорювати
[youtube]k7nn0IZb0uk...
3 15ї хвилину про рішення і варіанти розвитку подій на майбутній рік і далі
Якась суміш конспірології, фактів та фантазій, особливо книжка польского журналіста, якому щось там розповіли(?) польські дипломати про позицію Салівана
Нагадує той анекдот про Рабіновича, який співав Бітлз
Але це моя особиста думка
Согласен. Так же, как и большинство ютьюбовских анализов и пророчеств.
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