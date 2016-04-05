Додано: Пон 01 січ, 2024 19:22

Ну що, рік 2023 закінчився, рік 2024 починається



Ітогі подвєдьом 2023



1) Якось Долярчик, ще на початку 2023 запитував, скільки ще воювати ? Я тоді відповів, що війна буде до кінця 2023 року точно. Написав припущення, що влітку 2023 року може статись перелом у війні і написав припущення, що в 2024 можно говорити за Донбасс



2) Війна йде. Прогноз справдився, але чогось сумно



3) Перелому ні в влітку, ні восени 2023 не відбулось. Помилився



Що нас може чекати в 2024 році



1) Війна продовжится і в 2024 році. І в 2025 році



2) Якогось перелому не буде, поки не буде зброї, яка буде методично вибивати логістику рашистів на відстані 100-200+ км від лінії бойових дій



3) Припинення вогню в 2024 році не буде, поки буде допомога від Заходу. Допомога буде. Але і українському керівництву треба засунути свої особисті образи (що не рукоплескали) в дупу та їздити, їздити до США та Західної Європи з дипломатією



4) Можливо буде десь новий конфлікт на планеті.

Але ... тут нюанс, всі чекають, що це буде Кітай і Тайвань або Північна та Південна Корея. Але це очікуванно



2023 рік показав, що події відбуваються там, де не очікують. Бо ніхто не чекав напад з Гази на Ізраїль або "референдум" Мадуро з приводу анексії Гаяни-Єссекібо



А можливо, що знову запалять Балкани



5) Ще один фактор. Вибори Путіна в березні 2024 році.

Те що, в російському суспільстві почали "випилювати" своїх каже про те, що авторитарна система побудувана. Навіть підтримка режиму не дає жодних гарантій



Тому, після березня 2024 може бути все, що завгодно. Невідомо, що сЦарю в голову прийде. Але, це не буде ядерка



PS. Рік буде виснажливий. Тому, тримаємо стрій. Всім бажаю витримки та вижити