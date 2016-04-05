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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6140614161426143>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що, рік 2023 закінчився, рік 2024 починається

Ітогі подвєдьом 2023

1) Якось Долярчик, ще на початку 2023 запитував, скільки ще воювати ? Я тоді відповів, що війна буде до кінця 2023 року точно. Написав припущення, що влітку 2023 року може статись перелом у війні і написав припущення, що в 2024 можно говорити за Донбасс

2) Війна йде. Прогноз справдився, але чогось сумно

3) Перелому ні в влітку, ні восени 2023 не відбулось. Помилився

Що нас може чекати в 2024 році

1) Війна продовжится і в 2024 році. І в 2025 році

2) Якогось перелому не буде, поки не буде зброї, яка буде методично вибивати логістику рашистів на відстані 100-200+ км від лінії бойових дій

3) Припинення вогню в 2024 році не буде, поки буде допомога від Заходу. Допомога буде. Але і українському керівництву треба засунути свої особисті образи (що не рукоплескали) в дупу та їздити, їздити до США та Західної Європи з дипломатією

4) Можливо буде десь новий конфлікт на планеті.
Але ... тут нюанс, всі чекають, що це буде Кітай і Тайвань або Північна та Південна Корея. Але це очікуванно

2023 рік показав, що події відбуваються там, де не очікують. Бо ніхто не чекав напад з Гази на Ізраїль або "референдум" Мадуро з приводу анексії Гаяни-Єссекібо

А можливо, що знову запалять Балкани

5) Ще один фактор. Вибори Путіна в березні 2024 році.
Те що, в російському суспільстві почали "випилювати" своїх каже про те, що авторитарна система побудувана. Навіть підтримка режиму не дає жодних гарантій

Тому, після березня 2024 може бути все, що завгодно. Невідомо, що сЦарю в голову прийде. Але, це не буде ядерка

PS. Рік буде виснажливий. Тому, тримаємо стрій. Всім бажаю витримки та вижити
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:28

pesikot

проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) США
в 2024р.
1)активна допомога
2)імітація допомоги
3)переключають всі зусилля на Китай

на цьому треба концентруватись

як Європа вийде з цього, зброї там майже не лишилось на складах
Німеччина тільки почала ворушитись з новими замовленням (дата поставки 2025).

весни 2023 року кількість українських компаній, які виробляють зброю, зросла вчетверо.

Таку заяву зробив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин під час івенту NV "Формула успіху України", нагадавши, що навесні було не більше 50 компаній, які могли виробляти щось серійно.

"Навесні було не більше 50 компаній, які могли виробляти щось серійно, що літало, їздило і плавало. На сьогодні таких компаній понад 200... бюджет закупівель озброєння українського виробництва цього року близько $1 млрд. Наступного року він буде втричі більшим. Це все - українське виробництво", - пояснив Камишин.



продовжуєте гризти один одного, хай щастить


ЛАД- щось гавкнула, як вулична собака
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:37

  pesikot написав:Ну що, рік 2023 закінчився, рік 2024 починається

Ітогі подвєдьом 2023

1) Якось Долярчик, ще на початку 2023 запитував, скільки ще воювати ? Я тоді відповів, що війна буде до кінця 2023 року точно. Написав припущення, що влітку 2023 року може статись перелом у війні і написав припущення, що в 2024 можно говорити за Донбасс

2) Війна йде. Прогноз справдився, але чогось сумно

3) Перелому ні в влітку, ні восени 2023 не відбулось. Помилився

Що нас може чекати в 2024 році

1) Війна продовжится і в 2024 році. І в 2025 році

2) Якогось перелому не буде, поки не буде зброї, яка буде методично вибивати логістику рашистів на відстані 100-200+ км від лінії бойових дій

3) Припинення вогню в 2024 році не буде, поки буде допомога від Заходу. Допомога буде. Але і українському керівництву треба засунути свої особисті образи (що не рукоплескали) в дупу та їздити, їздити до США та Західної Європи з дипломатією

4) Можливо буде десь новий конфлікт на планеті.
Але ... тут нюанс, всі чекають, що це буде Кітай і Тайвань або Північна та Південна Корея. Але це очікуванно

2023 рік показав, що події відбуваються там, де не очікують. Бо ніхто не чекав напад з Гази на Ізраїль або "референдум" Мадуро з приводу анексії Гаяни-Єссекібо

А можливо, що знову запалять Балкани

5) Ще один фактор. Вибори Путіна в березні 2024 році.
Те що, в російському суспільстві почали "випилювати" своїх каже про те, що авторитарна система побудувана. Навіть підтримка режиму не дає жодних гарантій

Тому, після березня 2024 може бути все, що завгодно. Невідомо, що сЦарю в голову прийде. Але, це не буде ядерка

PS. Рік буде виснажливий. Тому, тримаємо стрій. Всім бажаю витримки та вижити


в 2023р Україна звільнила 395км2, а 683км2 окупував ворог
3) під великим питання зараз. Вибори президента в США-це дійно впливовий фактор.
4) згідно з ООН на планеті тривають 183 конфлікти зараз
5) не має реального впливу, це декорація

Вибори у 2024 році заплановані у 40 країнах:

Наступного року в листопаді заплановані президентські вибори у Сполучених Штатах. Також голосуватимуть і деякі європейські союзники США, зокрема Австрія, Бельгія та Велика Британія(у Ріші Сунака хитка позіція).

Окрім того, серед країн, які йдуть на вибори у 2024 році – Індонезія і Венесуела, Росія, Мексика, Південний Судан і геополітичні гарячі точки – Тайвань і Пакистан. У Тунісі, де в 2011 році зародилася Арабська весна, президентські вибори можуть відбутися приблизно в жовтні наступного року.

https://fakty.com.ua/ua/svit/20231231-v ... chikuvaty/
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:38

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:модерация, предлагаю банить каждого, кто ещё раз напишет что платит налоги. Потому что так или иначе их платят все, а эти индивидуумы искажают ситуацию в свою пользу (как будто платят только они). По сути льют ложь на других и самоутверждаются.
Довічно банити, як за поширення ідей фашизму про убер та унтер меншів.
Не вийде
Будуємо капіталізм
А в капіталізмі основний критерій успішності - це розмір....СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Точніше, критерій успішності - розмір капіталу, як наслідок - розмір сплачених податків. Але залежність не пряма і не однозначна.
В той же час, критерій успішності це не критерій того, хто кращий чи гірший.
Гадаю, майже всі вчені по розміру капіталу відстають дуже сильно від "більш успішних".
Однак навряд чи можна сказати, що вони гірші і знаходяться на якомусь 10-20-...-100 місці.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікава книжечка з діаспори
https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20184/file.pdf
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:43

  ЛАД написав:Точніше, критерій успішності - розмір капіталу, як наслідок - розмір сплачених податків.
Якраз ні
Саме сплата податків і сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ

А ті хто на перше місце ставлять розмір капіталу - забувають
Капітал - це ЗЛО для всіх.
Що там Маркс( чи Енгельс) - заради 300% прибутку - капітал піде на будь-який злочин..

Тому створення капіталу - це рух по трупам ворогів....
А от податки з СТВОРЕНОГО капіталу - це соціальна сфера і вирівнювання якості життя між різними групами населення.

Тому й виходить
Вчені які створили щось для загального використання - успішні так само як і капіталіст який сплатив податки...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:49

А давай разом - все для перемоги!

  budivelnik написав:Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці
Умовний Будівельник - на Другому
.... потім ще десяток місць
Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець! :D

Далі для всіх >>>
Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)

От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!

Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись!
Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...

Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти?
Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!

Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!

Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного!
От які варіанти пропонуєте?

От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого:
1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт)
2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше)
3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х2
4. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні
5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)

п.с.
Шановні законотворці, ви теж тут підглядаєте(я знаю) :D - тож прошу, занотовуйте собі :D бо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал! :wink:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 01 січ, 2024 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:49

ЛАД ,

Гадаю, майже всі вчені по розміру капіталу відстають дуже сильно від "більш успішних".


Потому я и бросал отрывок ангелочку маминому:
«Ты же капченый не писатель, не ученый, а рученки беленькие. Почему? А потому что путного они за всю жизнь ничего не делали…сытно пил / ел, сладко спал.. а страна за тебя работала и воевала » (ну и далее по тексту).
А потому даже мысль о принуждении работать через продуктовые карточки таких ангелочков приводит в ужас. Помрет ведь с голоду.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 01 січ, 2024 19:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:51

  prodigy написав:...........
продовжуєте гризти один одного, хай щастить

ЛАД- щось гавкнула, як вулична собака

Написали хороший пост viewtopic.php?p=5668087#p5668087 как Вам "дуже боляче(ніт), гидко читати як ви тут зброю точити один на одного" и тут же сами...
Я, вообще-то, поддержал отзыв pesikot"а на предложенное Вами видео. Да и Bobua написал "то непотріб".
О них сказать "гавкнула, як вулична собака" побоялись?
Опускаетесь всё ниже и ниже. Продолжайте "повышать квалификацию" и знания по роликам Солонина и аналогичных ютьюберов. Прогресс явно заметен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:За пів року могли зробити хочаб
- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,
- попередження населення,

Я вже писав, що після цього хуйлу б просто не треба б було нападати рік щоб економіка повністю обвалилась, всі емігрували і Майдан сам би привів до влади Медведчука, Бойка і ко.
Дюрі-бачі
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