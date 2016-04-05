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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6140614161426143
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Точніше, критерій успішності - розмір капіталу, як наслідок - розмір сплачених податків.
Якраз ні
Саме сплата податків і сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ

А ті хто на перше місце ставлять розмір капіталу - забувають
Капітал - це ЗЛО для всіх.
Що там Маркс( чи Енгельс) - заради 300% прибутку - капітал піде на будь-який злочин..

Тому створення капіталу - це рух по трупам ворогів....
А от податки з СТВОРЕНОГО капіталу - це соціальна сфера і вирівнювання якості життя між різними групами населення.

Тому й виходить
Вчені які створили щось для загального використання - успішні так само як і капіталіст який сплатив податки...

Але податки вони сплатили невеликі.
Щоб сплатити великі податки зі СТВОРЕНОГО капіталу, його для початку треба створити. І за сплатою податків дуже ретельно стежить держава через фіскальні органи. Не сплатити їх - собі дорожче. Якби можна було, їх би і не сплачували.
"Сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ" - ніколи не чув такого. В жодній країні. За це поважають, але це не критерій успішності.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:05

  prodigy написав:pesikot

проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) США
в 2024р.
1)активна допомога
2)імітація допомоги
3)переключають всі зусилля на Китай

Дивітся, в аналізі інформація є таке поняття: garbage in - garbage out

Якщо якісь висновки роблять на засадах вхідної мусорної інформації, то і висновки будуть такі ж мусорні

Стосовно того, що будуть робити США.
А конкретно Байден & Co
Так у них варіантів небагато

На одній нозі Байдена вісить гіря(32-64-128 кг) виходу з Афганістану. Вихід позорний, проте логічний. Бо нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють
Але це удар по репутації

З Україною теж не все просто зараз.
З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги
З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру

Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть

Бо якщо допомагати Україні, то Китай і далі буде сидіти на політичному березі річки і чекати, чекати ... може і не дочекається ... Притчу цю ви знаєте

А якщо не допомагати Україні, США покаже свою слабкість, то Китай встане з політичного берега річки
І тоді вже всім добре не буде

PS. Все ІМХО
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 01 січ, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:09

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці
Умовний Будівельник - на Другому
.... потім ще десяток місць
Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець! :D

Далі для всіх >>>
Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)

От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!

Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись!
Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...

Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти?
Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!

Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!

Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного!
От які варіанти пропонуєте?

От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого:
1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт)
2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше)
3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х2
4. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні
5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)

п.с.
Шановні законотворці, ви теж тут підглядуєте(я знаю) :D - тож прошу, занотовуйте собі :D бо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал! :wink:

Первая часть у Вас правильная.
А вот предложения...
П.3 - если так сделать, то инфляция 2022 покажется мелочью. Начало 90-х помните? Ваш заработок за 2 года, если Вы не поменяли на доллары, превратится в...
П.5 - как Вы думаете, много людей напишут о желании пойти в пехоту и, тем более, штурмовые части? Может, какие-то единицы найдутся.
ЛАД
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  #<1 ... 6140614161426143
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