budivelnik написав:Якраз ні
Саме сплата податків і сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ
А ті хто на перше місце ставлять розмір капіталу - забувають
Капітал - це ЗЛО для всіх.
Що там Маркс( чи Енгельс) - заради 300% прибутку - капітал піде на будь-який злочин..
Тому створення капіталу - це рух по трупам ворогів....
А от податки з СТВОРЕНОГО капіталу - це соціальна сфера і вирівнювання якості життя між різними групами населення.
Тому й виходить
Вчені які створили щось для загального використання - успішні так само як і капіталіст який сплатив податки...
Але податки вони сплатили невеликі.
Щоб сплатити великі податки зі СТВОРЕНОГО капіталу, його для початку треба створити. І за сплатою податків дуже ретельно стежить держава через фіскальні органи. Не сплатити їх - собі дорожче. Якби можна було, їх би і не сплачували.
"Сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ" - ніколи не чув такого. В жодній країні. За це поважають, але це не критерій успішності.