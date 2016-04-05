Успіх написав:

budivelnik написав: Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці

Умовний Будівельник - на Другому

.... потім ще десяток місць Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місціУмовний Будівельник - на Другому.... потім ще десяток місць

Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець!Далі для всіх >>>Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись!Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти?Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного!От які варіанти пропонуєте?От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого:1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт)2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше)3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х24. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)п.с.Шановні законотворці, ви теж тут підглядуєте(я знаю)- тож прошу, занотовуйте собібо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал!