ЛАД написав:Точніше, критерій успішності - розмір капіталу, як наслідок - розмір сплачених податків.
Якраз ні Саме сплата податків і сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ
А ті хто на перше місце ставлять розмір капіталу - забувають Капітал - це ЗЛО для всіх. Що там Маркс( чи Енгельс) - заради 300% прибутку - капітал піде на будь-який злочин..
Тому створення капіталу - це рух по трупам ворогів.... А от податки з СТВОРЕНОГО капіталу - це соціальна сфера і вирівнювання якості життя між різними групами населення.
Тому й виходить Вчені які створили щось для загального використання - успішні так само як і капіталіст який сплатив податки...
Але податки вони сплатили невеликі. Щоб сплатити великі податки зі СТВОРЕНОГО капіталу, його для початку треба створити. І за сплатою податків дуже ретельно стежить держава через фіскальні органи. Не сплатити їх - собі дорожче. Якби можна було, їх би і не сплачували. "Сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ" - ніколи не чув такого. В жодній країні. За це поважають, але це не критерій успішності.
budivelnik написав:Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці Умовний Будівельник - на Другому .... потім ще десяток місць
Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець!
Далі для всіх >>> Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)
От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!
Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись! Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...
Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти? Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!
Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!
Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного! От які варіанти пропонуєте?
От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого: 1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт) 2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше) 3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х2 4. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні 5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)
п.с. Шановні законотворці, ви теж тут підглядуєте(я знаю) - тож прошу, занотовуйте собі бо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал!
Первая часть у Вас правильная. А вот предложения... П.3 - если так сделать, то инфляция 2022 покажется мелочью. Начало 90-х помните? Ваш заработок за 2 года, если Вы не поменяли на доллары, превратится в... П.5 - как Вы думаете, много людей напишут о желании пойти в пехоту и, тем более, штурмовые части? Может, какие-то единицы найдутся.
pesikot написав:............ З Україною теж не все просто зараз. З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру
Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть .........
США неоднократно помогали диктатурам, причём даже без войны. Хотя, по-моему, от диктатуры мы пока что очень далеки.
..загальна тема що буде робити (або не робити) США в 2024р. 1)активна допомога 2)імітація допомоги 3)переключають всі зусилля на Китай
на цьому треба концентруватись
як Європа вийде з цього, зброї там майже не лишилось на складах Німеччина тільки почала ворушитись з новими замовленням..
Щодо США, то очевидно, лише після виборів дізнаємось. ЄС буде робити все можливе, тому що це їх безпека, але не всі країни ЄС однаково старатимуться, звісно. Як би там не було, Україна має нарощувати своє, докладаючи всіх зусиль. Погоджуюся з pesikot, що 2024 буде важчим, ніж 2023. А 2025 точно легшим.
budivelnik написав:Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці Умовний Будівельник - на Другому .... потім ще десяток місць
Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець!
Далі для всіх >>> Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)
От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!
Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись! Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...
Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти? Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!
Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!
Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного! От які варіанти пропонуєте?
От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого: 1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт) 2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше) 3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х2 4. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні 5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)
п.с. Шановні законотворці, ви теж тут підглядаєте(я знаю) - тож прошу, занотовуйте собі бо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал!
Успіх, напішіть слугам в ОП, там "хоть поржуть" із Ваших пропозицій