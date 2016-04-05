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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6139614061416142>
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Точніше, критерій успішності - розмір капіталу, як наслідок - розмір сплачених податків.
Якраз ні
Саме сплата податків і сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ

А ті хто на перше місце ставлять розмір капіталу - забувають
Капітал - це ЗЛО для всіх.
Що там Маркс( чи Енгельс) - заради 300% прибутку - капітал піде на будь-який злочин..

Тому створення капіталу - це рух по трупам ворогів....
А от податки з СТВОРЕНОГО капіталу - це соціальна сфера і вирівнювання якості життя між різними групами населення.

Тому й виходить
Вчені які створили щось для загального використання - успішні так само як і капіталіст який сплатив податки...

Але податки вони сплатили невеликі.
Щоб сплатити великі податки зі СТВОРЕНОГО капіталу, його для початку треба створити. І за сплатою податків дуже ретельно стежить держава через фіскальні органи. Не сплатити їх - собі дорожче. Якби можна було, їх би і не сплачували.
"Сплата в благодійні фонди - це критерій УСПІШНОСТІ" - ніколи не чув такого. В жодній країні. За це поважають, але це не критерій успішності.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:05

  prodigy написав:pesikot

проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) США
в 2024р.
1)активна допомога
2)імітація допомоги
3)переключають всі зусилля на Китай

Дивітся, в аналізі інформація є таке поняття: garbage in - garbage out

Якщо якісь висновки роблять на засадах вхідної мусорної інформації, то і висновки будуть такі ж мусорні

Стосовно того, що будуть робити США.
А конкретно Байден & Co
Так у них варіантів небагато

На одній нозі Байдена вісить гіря(32-64-128 кг) виходу з Афганістану. Вихід позорний, проте логічний. Бо нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють
Але це удар по репутації

З Україною теж не все просто зараз.
З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги
З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру

Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть

Бо якщо допомагати Україні, то Китай і далі буде сидіти на політичному березі річки і чекати, чекати ... може і не дочекається ... Притчу цю ви знаєте

А якщо не допомагати Україні, США покаже свою слабкість, то Китай встане з політичного берега річки
І тоді вже всім добре не буде

PS. Все ІМХО
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 01 січ, 2024 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:09

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці
Умовний Будівельник - на Другому
.... потім ще десяток місць
Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець! :D

Далі для всіх >>>
Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)

От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!

Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись!
Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...

Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти?
Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!

Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!

Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного!
От які варіанти пропонуєте?

От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого:
1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт)
2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше)
3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х2
4. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні
5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)

п.с.
Шановні законотворці, ви теж тут підглядуєте(я знаю) :D - тож прошу, занотовуйте собі :D бо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал! :wink:

Первая часть у Вас правильная.
А вот предложения...
П.3 - если так сделать, то инфляция 2022 покажется мелочью. Начало 90-х помните? Ваш заработок за 2 года, если Вы не поменяли на доллары, превратится в...
П.5 - как Вы думаете, много людей напишут о желании пойти в пехоту и, тем более, штурмовые части? Может, какие-то единицы найдутся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:14

  pesikot написав:............
З Україною теж не все просто зараз.
З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги
З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру

Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть
.........

США неоднократно помогали диктатурам, причём даже без войны.
Хотя, по-моему, от диктатуры мы пока что очень далеки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:20

  prodigy написав:pesikot

..загальна тема що буде робити (або не робити) США
в 2024р.
1)активна допомога
2)імітація допомоги
3)переключають всі зусилля на Китай

на цьому треба концентруватись

як Європа вийде з цього, зброї там майже не лишилось на складах
Німеччина тільки почала ворушитись з новими замовленням..

Щодо США, то очевидно, лише після виборів дізнаємось.
ЄС буде робити все можливе, тому що це їх безпека, але не всі країни ЄС однаково старатимуться, звісно.
Як би там не було, Україна має нарощувати своє, докладаючи всіх зусиль.
Погоджуюся з pesikot, що 2024 буде важчим, ніж 2023. А 2025 точно легшим.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:22

Штурмовики мають бути професійні/з жагою воювати ;)

  ЛАД написав:Первая часть у Вас правильная.
А вот предложения...
Тому я кажу до всіх - пропонуйте СВОЇ варіанти! ;)
  ЛАД написав:П.3 - если так сделать, то инфляция 2022 покажется мелочью. Начало 90-х помните? Ваш заработок за 2 года, если Вы не поменяли на доллары, превратится в...
Ну, треба ж якось більш заохочувати з усіх сторін(і з фінансової сторони - теж)
Тому, може потім, якось треба таки трохи і девальвувати... 45....55...65 (що півроку піднімати курс)
  ЛАД написав:П.5 - как Вы думаете, много людей напишут о желании пойти в пехоту и, тем более, штурмовые части? Может, какие-то единицы найдутся.
А толку брати таких, які будуть при найменшій небезпеці, розвератись і тікати?(а вже розказували такі історії)
Ефект який? А платити треба буде таким 200к!(по моїх мірках майбутнього)

Тож - критикуючи, пропонуйте! :)
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Через атаку "Шахедів" повністю згорів музей Шухевича у Львові – Садовий

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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт)
Успіх, почему-то раньше тебя не смущали сроки действия контрактов:
Строк проходження військової служби за контрактом:
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, -- на 3 роки;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, -- на строк від 3 до 5 років;
  • для осіб офіцерського складу -- на строк від 5 до 10 років.
С учётом текущих событий рядовому составу, скорее всего, выгодно заключить контракт. Но там жёсткие условия по его разрыву.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:45

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:За пів року могли зробити хочаб
- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,
- попередження населення,

Я вже писав, що після цього хуйлу б просто не треба б було нападати рік щоб економіка повністю обвалилась, всі емігрували і Майдан сам би привів до влади Медведчука, Бойка і ко.

велике антиковідне крадівництво не привело до:
"економіка повністю обвалилась, всі емігрували і Майдан сам привів до влади Медведчука, Бойка і ко."
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:47

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Якщо провести голосування по критерію корисності - то умовний Долярчик буде на першому місці
Умовний Будівельник - на Другому
.... потім ще десяток місць
Ну і для чого було стільки списів ломати? Якщо я і так переможець! :D

Далі для всіх >>>
Ви тут знову поводитесь, як павуки в банці(так, в банці - кордони майже всім закрили)

От ви всі, так чи інакше, але йти на фронт НЕ хочете (так, саме - н-е-х-оч-е-т-е!) Різні відмазки - то просто відмазки! А факт один - просто нехочете!

Тому, якщо я колись піднімав неодноразово тему про найманців з бідних країн - більшість тут сміялись!
Роботи-"найманці" - наче ще дорожче, хоч ми багато їх використовуємо(різні дрони) - теж тут викликає сміх...

Гаразд, давайте подумаємо разом, які ще є варіанти?
Бо ви всі - не хочете, а нас - самі добре знаєте, що потрібно кимось, чи чимось замінити!

Бо варіант "заморозки" - ви гучно/безапеляційно відкидаєте!

Тож панове, давайте без тих "тикання пальцем" один в одного!
От які варіанти пропонуєте?

От я пропонував би на моменті(крім найманців з бідних країн) починати хоч з такого:
1. Контракт на 6-12-24міс по бажанні(а ті, хто зараз служить, то можуть демобілізуватись після 24міс служби по бажанні, або далі підписати контракт)
2. Одноразова ("вступна") грошова допомога - мінімум 100к(а краще більше)
3. Зарплати/премії як в тилу, так і на фронті підняти на х2
4. Відпустки тричі на рік(кожних 4міс) по 15+2дні
5. При підписанні контракту, вказувати мінімум 5 професій(серед 50 запропонованих в контракті) які хотів би зайняти(і 100% на одну з них тебе ставлять)

п.с.
Шановні законотворці, ви теж тут підглядаєте(я знаю) :D - тож прошу, занотовуйте собі :D бо через 10днів вам треба буде вже щось запропонувати на загал! :wink:

Успіх, напішіть слугам в ОП, там "хоть поржуть" із Ваших пропозицій
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