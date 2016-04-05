ЛАД написав:Первая часть у Вас правильная. А вот предложения...
Тому я кажу до всіх - пропонуйте СВОЇ варіанти!
Знал бы, давно написал.
ЛАД написав:П.3 - если так сделать, то инфляция 2022 покажется мелочью. Начало 90-х помните? Ваш заработок за 2 года, если Вы не поменяли на доллары, превратится в...
Ну, треба ж якось більш заохочувати з усіх сторін(і з фінансової сторони - теж) Тому, може потім, якось треба таки трохи і девальвувати... 45....55...65 (що півроку піднімати курс)
Не треба, но, может, придётся. Но я недаром напомнил о начале 90-х. Вопрос не столько в девальвации, сколько в инфляции. Не знаю, чем Вы тогда занимались, но те, кто работал за зарплату в день зарплаты бежали скупаться, потому что через несколько дней деньги стоили уже заметно меньше.
ЛАД написав:П.5 - как Вы думаете, много людей напишут о желании пойти в пехоту и, тем более, штурмовые части? Может, какие-то единицы найдутся.
А толку брати таких, які будуть при найменшій небезпеці, розвератись і тікати?(а вже розказували такі історії) Ефект який? А платити треба буде таким 200к!(по моїх мірках майбутнього)
проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) США в 2024р. 1)активна допомога 2)імітація допомоги 3)переключають всі зусилля на Китай
Дивітся, в аналізі інформація є таке поняття: garbage in - garbage out
Якщо якісь висновки роблять на засадах вхідної мусорної інформації, то і висновки будуть такі ж мусорні
Стосовно того, що будуть робити США. А конкретно Байден & Co Так у них варіантів небагато
На одній нозі Байдена вісить гіря(32-64-128 кг) виходу з Афганістану. Вихід позорний, проте логічний. Бо нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюють Але це удар по репутації
З Україною теж не все просто зараз. З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру
Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть
Бо якщо допомагати Україні, то Китай і далі буде сидіти на політичному березі річки і чекати, чекати ... може і не дочекається ... Притчу цю ви знаєте
А якщо не допомагати Україні, США покаже свою слабкість, то Китай встане з політичного берега річки І тоді вже всім добре не буде
PS. Все ІМХО
Во время визита путина в Китай 17 октября 2023 года -капли путинской слюны, кажется все-таки попали в суп председателя Си. Председатель демонстрирует все симптомы путинизма. В своей новогодней речи китаец провозгласил, что «воссоединение» Китая и Тайваня неизбежно. По сути - это анонс грандиозной войны Китая и Запада. НАТО, как известно, дало слово защищать Тайвань. Тьма сгущается. Невзоров
до речи, як би не ставитись до Невзорова, але він ще в 2018м сказав що "Аннушка розлила масло"(война рф и Украины неизбежна)
pesikot написав:............ З Україною теж не все просто зараз. З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемоги З іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуру
Тому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочуть .........
США неоднократно помогали диктатурам, причём даже без войны. Хотя, по-моему, от диктатуры мы пока что очень далеки.
У нас автократия с элементами военной диктатуры .
Автократия
одна из форм политического режима, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом наподобие однопартийного парламента или президентской республики
Howl написав:Успіх, почему-то раньше тебя не смущали сроки действия контрактов:
Раніше не було повномасштабної!
Друже, на момент демобілізації не буде навіть після 36міс (армія не має такої можливості-дозволити собі втратити вояк з досвідом 2р+), тому максимум на що можна сподіватись -це збільшення офіційної відпустки і планова ротація підрозділів, для цієї мети і відбувається мобілізація
до речі, в ЗСУ існує велика проблема з підготовкою резерву, мається про наші центри навчать -типу Десна, Яворів(184-й Навчальний центр Академії Сухопутних військ)
під час двох місяців навчання відбувають максимум 2 години на день, для порівняння в Британії 8-9 годин на день
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 01 січ, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.