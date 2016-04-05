pesikot написав:

prodigy написав: pesikot



проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) США

в 2024р.

1)активна допомога

2)імітація допомоги

3)переключають всі зусилля на Китай проявляєте увагу незначним фактам, загальна тема що буде робити (або не робити) СШАв 2024р.1)активна допомога2)імітація допомоги3)переключають всі зусилля на Китай

Дивітся, в аналізі інформація є таке поняття: garbage in - garbage outЯкщо якісь висновки роблять на засадах вхідної мусорної інформації, то і висновки будуть такі ж мусорніСтосовно того, що будуть робити США.А конкретно Байден & CoТак у них варіантів небагатоНа одній нозі Байдена вісить гіря(32-64-128 кг) виходу з Афганістану. Вихід позорний, проте логічний. Бо нащо воювати американцями за те, за що місцеві не воюютьАле це удар по репутаціїЗ Україною теж не все просто зараз.З одного боку, військо та люди роблять все можливе для супротиву та перемогиЗ іншого боку, зелена влада будує диктатуру і війна - це не привід будувати диктатуруТому у Байден & Co дуже складна задача - допомагати диктатурам вони не хочуть, а ось країні допомогати вони хочутьБо якщо допомагати Україні, то Китай і далі буде сидіти на політичному березі річки і чекати, чекати ... може і не дочекається ... Притчу цю ви знаєтеА якщо не допомагати Україні, США покаже свою слабкість, то Китай встане з політичного берега річкиІ тоді вже всім добре не будеPS. Все ІМХО